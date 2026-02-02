Kinder im Fokus: Spenden zeigen, was die Bürger in Loßburg wirklich beschäftigt

15 255,72 Euro spendeten die Loßburger im zweiten Halbjahr 2025 an ihre Gemeinde. Beim Blick auf den Spendenzweck wurde schnell deutlich, was sie wirklich bewegt: die Kinder.

15 255,72 Euro – so viel spendeten die Loßburger im zweiten Halbjahr 2025 an ihre Gemeinde. Im ersten Halbjahr wurden hingegen nur 2455 Euro gespendet, was mal wieder zeigt, dass die Menschen in der Vorweihnachtszeit eher bereit sind, für den guten Zweck auch mal tiefer in die Tasche zu greifen. Unabhängig von der Spendensumme wurde mit einem Blick auf den Spendenzweck jedoch in beiden Jahreshälften recht deutlich, was die Bürger in Loßburg wirklich bewegt: die Kinder.

Von neun Spenden im ersten Halbjahr gingen sieben zugunsten von Schulen, den Kindergärten und dem Schulwald ein. Insgesamt spendeten die Loßburger von den 2455 Euro, abzüglich einer Spende für soziale Zwecke und einer für die Gemeinde, 2325 Euro zugunsten der Kinder in der Gemeinde.

Auch im zweiten Halbjahr lag der Fokus klar auf den jüngsten Mitbürgern: Von insgesamt zwölf Spenden sollen neun Stück und damit 14 428,20 Euro an die Kinder in der Kommune gehen.

Einstimmig angenommen

Spendenzweck der 14 428,20 Euro waren dabei die Nachbarschaftsgrundschule Betzweiler-Wälde/24-Höfe, der Kindergarten in Wittendorf, der Waldkindergarten, das Waldklassenzimmer und der Schulwald. In diesem können die Loßburger Schulen in Zusammenarbeit mit dem Forst und der Gemeinde unterrichten. Der Wald gehört zum Schulgelände und grenzt unmittelbar an das Schulzentrum an.

Einstimmig nahm der Gemeinderat die Spenden in seiner jüngsten Sitzung an.