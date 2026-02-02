Kinder im Fokus: Spenden zeigen, was die Bürger in Loßburg wirklich beschäftigt

15 255,72 Euro spendeten die Loßburger im zweiten Halbjahr 2025 an ihre Gemeinde. Beim Blick auf den Spendenzweck wurde schnell deutlich, was sie wirklich bewegt: die Kinder.
15 255,72 Euro – so viel spendeten die Loßburger im zweiten Halbjahr 2025 an ihre Gemeinde. Im ersten Halbjahr wurden hingegen nur 2455 Euro gespendet, was mal wieder zeigt, dass die Menschen in der Vorweihnachtszeit eher bereit sind, für den guten Zweck auch mal tiefer in die Tasche zu greifen. Unabhängig von der Spendensumme wurde mit einem Blick auf den Spendenzweck jedoch in beiden Jahreshälften recht deutlich, was die Bürger in Loßburg wirklich bewegt: die Kinder.