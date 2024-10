Kinder haben ihn geplant: In Rust gibt es nun einen integrativen Spielplatz für wirklich alle

In Rust gibt es nun einen integrativen Spielplatz für wirklich alle

21 Vertreter des Gemeinderats, der Sparkassen-Regionalstiftung, der Verwaltung, Bürgermeister Kai-Achim Klare und natürlich die Schüler weihten den Spielplatz ein. Foto: Göpfert

Die Gemeinde Rust hat den neuen Spielplatz bei der Rheingießenhalle eingeweiht. Das Besondere: Auch Kinder mit Handicap können ihn nutzen.









Link kopiert



Noch umspannt bis Ende Oktober ein Bauzaun den neuen integrativen Spielplatz zwischen Schule und Rheingießenhalle. Doch die Klassensprecher der Ruster Grundschule durften das 2000 Quadratmeter große Areal am Mittwoch bereits vorab ausprobieren. Denn für die Planung hatte die Gemeinde auf die Kinder als Experten zurückgegriffen, erklärte Bürgermeister Kai-Achim Klare: „Alles, was ihr hier seht, habt ihr geplant!“ Die Kinder durften ihre Wünsche malen und miteinbringen , aber unter einer Bedingung: Auch Freunde, die ein körperliches Handicap haben, sollten den Spielplatz mitnutzen können. Neben klassischen Geräten und einem Kletterturm gibt es dort nun etwa eine Rollstuhlschaukel, eine extra breite Rutsche oder ein Trampolin, das so konstruiert ist, dass es auch Kinder befahren können, die im Rollstuhl sitzen. Alle 13 Spielgeräte sind zudem ebenerdig erreichbar.