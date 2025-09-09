Kinder-Ferien-Club in Steinen: Gemüse und Wasser statt Königskost

Mehr als 650 Kinder haben am ersten Tag das Angebot des Kinder-Ferien-Clubs genutzt.

Seit Montag ist der 46. Kinder-Ferien-Club (KFC) geöffnet. Am Standort „Evangelische Freikirche“ kamen etwa 200 Fünf- bis Siebenjährige zusammen, um das Angebot der AB-Gemeinde zu nutzen, am Standort neben der Sporthalle an der Köchlinstraße etwa 456 Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren. An beiden Standorten gibt es eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten, die den Bewegungsdrang der Kinder befriedigen. An der Köchlinstraße können die Kinder zum Beispiel Kart fahren, Kisten stapeln, mit der Rutsche den Abhang hinuntersausen, basteln, ins Bällebad eintauchen oder die Kletterwand hochsteigen. Neu sind der Basketball-Automat, wo zwei Spieler Basketbälle auf jeweils einen Korb werfen, und die Bungee-Trampoline.

Foto: Christoph Schennen Der Eintritt zum einwöchigen Kinder-Ferien-Club ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich. „Aus Erfahrung wissen wir“, sagt David Grau von der AB-Gemeinde, „dass 40 Prozent der Kinder aus Steinen kommen, die übrigen aus Lörrach, Schopfheim, dem Kleinen Wiesental und Maulburg.“ Die Kinder werden von 96 Helfern betreut, die sich zum Teil Urlaub nehmen.

DRK kümmert sich um Wunden

Um die Versorgung von Verletzungen kümmern sich zum ersten Mal Pia und Lars Mazur vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Maulburg-Kleines Wiesental. Beide haben als Kind am Kinder-Ferien-Club teilgenommen. Pia war immer neidisch auf die Kletterwand, die sie nicht benutzten durfte, weil sie zu jung dafür war, erinnert sie sich.

Die AB-Gemeinde kostet der Kinder Ferien-Club 30 000 Euro. „Wir bekommen Geldspenden von Einzelpersonen, Eltern, Sponsoren und dem Landratsamt Lörrach“, sagt Grau. Es gebe Privatpersonen, die eine vierstellige Summe für den KFC spenden, obwohl sie nichts mit der AB-Gemeinde zu tun hätten.

Die AB-Gemeinde hat zum ersten Mal ein Terminal aufgestellt, an dem man bargeldlos spenden kann.

Wirft der KFC einen Gewinn ab, kann der Veranstalter neue Spielgeräte anschaffen oder bisher ausgeliehene Spielgeräte wie die Kletterwand kaufen.

Zelt als Unterschlupf vor Regen

Nahe der Sporthalle haben Männer ein großes Zelt aufgebaut, in dem das kulturelle Programm aufgeführt wird. Am Montag war das Zelt proppevoll und entsprechend „gut geheizt“. Auf der Bühne wurde die Geschichte von Daniel erzählt. Er und seine israelitischen Freunde sind in Babylonien gefangen und lehnen das Essen ab, das ihnen vom Tisch des Königs angeboten wird. Gemüse und Wasser ist ihnen lieber als die Kost des Königs und Wein.

Die AB-Band spielt jeden Tag zahlreiche christliche Lieder, die von den Kinder begeistert mitgesungen werden. Am Ende des ersten Tages bekamen die Kinder einen Bibelvers (Jesaja 48,17) als Aufkleber, den sie auswendig lernen können. Wenn sie ihn anderntags aufsagen können, bekommen sie dafür einen Punkt.

Am Mittag warten die Eltern vor dem Zelt, um die Kinder zum Mittagessen abzuholen. Jessica Moreira sagt, ihre Kinder Linda und Louan freuten sich das ganze Jahr auf den KFC. „Ich finde es toll, dass die AB-Gemeinde das Sommerferienprogramm für Kinder ehrenamtlich macht.“