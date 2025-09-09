Kinder-Ferien-Club in Steinen: Gemüse und Wasser statt Königskost

Mehr als 650 Kinder haben am ersten Tag das Angebot des Kinder-Ferien-Clubs genutzt.
Seit Montag ist der 46. Kinder-Ferien-Club (KFC) geöffnet. Am Standort „Evangelische Freikirche“ kamen etwa 200 Fünf- bis Siebenjährige zusammen, um das Angebot der AB-Gemeinde zu nutzen, am Standort neben der Sporthalle an der Köchlinstraße etwa 456 Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren. An beiden Standorten gibt es eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten, die den Bewegungsdrang der Kinder befriedigen. An der Köchlinstraße können die Kinder zum Beispiel Kart fahren, Kisten stapeln, mit der Rutsche den Abhang hinuntersausen, basteln, ins Bällebad eintauchen oder die Kletterwand hochsteigen. Neu sind der Basketball-Automat, wo zwei Spieler Basketbälle auf jeweils einen Korb werfen, und die Bungee-Trampoline.