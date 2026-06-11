Kinder brauchen Frieden: Hilfe von der Zollernalb – mit Netzen gegen die Drohnen der Russen

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges unterstützt der Hechinger Verein „Kinder brauchen Frieden“ die Kinderklinik in Cherson. Nun wurde ein weiteres wichtiges Projekt gestartet.
In der südukrainischen Stadt Cherson gehört die ständige Bedrohung durch Artilleriebeschuss, Gleitbomben und Drohnen zum Alltag. Besonders betroffen sind Kinder und ihre Familien. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges unterstützt der Hechinger Verein „Kinder brauchen Frieden“ die Kinderklinik in Cherson mit vielfältigen Hilfsmaßnahmen. Jetzt wurde ein weiteres wichtiges Projekt gestartet: die Installation von Antidrohnennetzen zum Schutz von Patienten, Angehörigen und Klinikpersonal.