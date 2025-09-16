Kinder brauchen Frieden: Hechinger Hilfsverein weist auf unvorstellbare Not im Ostkongo hin

Der Hechinger Hilfsverein „Kinder brauchen Frieden“ berichtet über die aktuelle Lage bei dem Projekt auf dem afrikanischen Kontinent. So kann man helfen.

Mit insgesamt 10 000 Euro unterstützt der gemeinnützige Verein „Kinder brauchen Frieden“ Kinder und Mütter im Osten der Demokratischen Republik Kongo in Afrika, um die zum Teil katastrophalen Lebenssituation von Frauen und vor allem Kindern zu verbessern, berichtet der Verein. Das Geld wurde demnach für Kleidung, medizinisches Gerät für das HEAL Africa Krankenhaus, psychosoziale Betreuung und Spielzeug für die notleidenden Kinder, meist Waisen, bereitgestellt.

Besonders in Regionen mit sehr hoher Armut gibt es keinen Zugang zu ausreichend Kleidung. Auch Spielzeuge fehlen, die den Kindern trotz ihrer äußerst schwierigen Lebenssituation Freude bereiten und gleichzeitig ihre Entwicklung unterstützen. Viele Frauen und Kinder im Ostkongo sind traumatisiert durch Konflikte, Vertreibungen, Vergewaltigung oder Verluste von Familienmitgliedern. Mit einem Teil des Geldes werden Fachkräfte finanziert, die psychosoziale Betreuung anbieten, um Traumata zu verarbeiten und Resilienz aufzubauen.

82 Kinder wurden in der Einrichtung bisher stationär versorgt

Zinah Dörlemann, Projektleiterin des Hechinger Vereins dazu: „Der größte Teil der Gelder ist für medizinisches Gerät im HEAL Africa Krankenhaus notwendig. Aktuell finanzierten wir ein wiederaufladbares Pulsoxymeter, ein Infrarotgerät zur Darstellung von Venen und einen Sauerstoffkonzentrator“.

Im April 2025 wurden in der Einrichtung 82 Kinder stationär medizinisch versorgt. In der ersten Hälfte des Monats Mai befanden sich 21 Kinder in stationärer Behandlung in verschiedenen Einheiten der pädiatrischen Abteilung. „Diese Kinder konnten direkt von der neuen Ausstattung profitieren“, so Dörlemann.

Sich engagieren

Seit 30 Jahren

Kinder brauchen Frieden begleitet seit 30 Jahren Projekte für hilfsbedürftige Kinder in Bulgarien, D.R. Kongo, Kroatien, Ruanda und Sri Lanka. In Afghanistan und der Ukraine werden Akuthilfen geleistet.

Spenden

Wer mithelfen will, kann eine Patenschaft für ein Kind übernehmen, dem Verein beitreten oder aufs Vereinskonto spenden. Weitere Infos unter: www.kinder-brauchen-frieden.de