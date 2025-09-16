Kinder brauchen Frieden: Hechinger Hilfsverein weist auf unvorstellbare Not im Ostkongo hin

Der Hechinger Hilfsverein „Kinder brauchen Frieden“ berichtet über die aktuelle Lage bei dem Projekt auf dem afrikanischen Kontinent. So kann man helfen.
Mit insgesamt 10 000 Euro unterstützt der gemeinnützige Verein „Kinder brauchen Frieden“ Kinder und Mütter im Osten der Demokratischen Republik Kongo in Afrika, um die zum Teil katastrophalen Lebenssituation von Frauen und vor allem Kindern zu verbessern, berichtet der Verein. Das Geld wurde demnach für Kleidung, medizinisches Gerät für das HEAL Africa Krankenhaus, psychosoziale Betreuung und Spielzeug für die notleidenden Kinder, meist Waisen, bereitgestellt.