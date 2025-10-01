Kinder aus Lahr weiter vermisst: Das Ortenauer Jugendamt muss immer häufiger in Familien eingreifen

Die Suche nach zwei Lahrer Kindern sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit. Die Mutter und deren Lebensgefährte wollten offenbar dem Jugendamt gehen. Wann wird dieses überhaupt aktiv?

Die Suche nach der siebenjährigen Amaja Sehida A. und ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Romano Tijan A. sorgt überregional für Aufsehen. Bundesweit berichten Medien über die Suche nach den beiden Lahrer Kindern, die am 16. September vom Jugendamt in Obhut genommen werden sollten. Doch am Vortag verließen die Mutter und deren Lebensgefährte ihre Wohnung mit Gepäck, der aktuelle Aufenthaltsort ist unbekannt.

Auch am Tag nach Bekanntgabe der Fahndung gibt es keine neuen Erkenntnisse darüber, wo sich die Kinder oder die beiden Erwachsenen befinden, erklärte das Offenburger Polizeipräsidium auf Nachfrage unserer Redaktion. Hinweise seien zwar eingegangen, etwas Konkretes sei aber noch nicht dabei gewesen.

Polizei gibt von den Erwachsenen nur die Namen heraus

Ungewöhnlich an der Suchaktion ist, dass die Bilder der beiden Kinder seitens der Polizei so weit gestreut wurden, während von den Erwachsenen nur die Namen herausgegeben wurden. Normalerweise wird mit dem Persönlichkeitsrecht von Kindern sehr sorgsam umgegangen, nun kursieren im Netz und in den Sozialen Medien Bilder der beiden, die wiederum tausendfach geteilt werden. Ein Zeichen für die Dringlichkeit? Die Polizei ließ eine Anfrage unserer Redaktion zur Vorgehensweise am Mittwoch unbeantwortet.

Immer wieder muss das Jugendamt zum Wohle der Kinder in Familienverhältnisse eingreifen. Im Jahr 2024 wurden im Ortenaukreis 151 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen, erklärt Kai Hockenjos, Pressesprecher des Landratsamts, auf LZ-Anfrage. Die Zahl sei dabei in den vergangenen Jahren leicht ansteigend, nähere sich wieder den Zahlen aus Vor-Corona-Zeiten an. „Das Jugendamt muss ein Kind in Obhut nehmen, wenn eine dringende Gefahr für sein Wohl besteht oder das Kind darum bittet, um es vorübergehend an einem sicheren Ort zu schützen“, so Hockenjos.

Grund für ein Einschreiten des Jugendamts ist nicht immer häusliche Gewalt

Die Gründe dafür seien nicht immer häusliche Gewalt. Der Kreissprecher führt Vernachlässigung, Suchtproblematik, Überforderung der Eltern oder „andere, akute Krisensituationen“ an. Zum konkreten Fall, inwiefern das Wohl der vermissten Sehida A. und Romano Tijan A. gefährdet wurde, gibt das Landratsamt keine Auskunft. „Kinder haben ein besonders hohes Schutzgut. Diese Vertraulichkeit ist gesetzlich geboten“, heißt es. Zu den Hintergründen des aktuellen Falls hielt die Polizei sich bedeckt.

Allen Inobhutnahmen gemein sei, dass sie „dem Schutz des Kindes und der Klärung der Situation“ dienten, um anschließend weitere Hilfen zu ermöglichen. In einigen Fällen werde das Jugendamt nicht von selbst aktiv. Laut Hockenjos haben im Jahr 2024 29 Kinder und Jugendliche selbst um eine Inobhutnahme gebeten.

Jeder Fall wird individuell betrachtet

Wie geht es dann weiter? „Jeder Fall wird individuell betrachtet und fachlich eingeschätzt“, so Hockenjos. Der Kommunale Soziale Dienst entscheide, welcher Ort zum Schutz des Kindes der geeignetste ist, je nachdem, welche Gefährdungssituation vorliege und welchen Unterstützungsbedarf das Kind habe. In Frage kommen jeweils „Verwandte, Bereitschaftspflegefamilien sowie Inobhutnahmestellen“. Etwa die Hälfte der Kinder, die das Jugendamt in Obhut genommen hat, kehrt wieder in die Familien zurück, informiert der Kreissprecher. Für die andere Hälfte werden „bedarfsgerechte Anschlussmaßnahmen“ angeordnet.

Die Vermissten

Amaja Sehida hat ein schlankes Erscheinungsbild, dunkelblondes Haar und ist rund 1,25 Meter groß, heißt es in der Beschreibung der Polizei. Romano Tijan ist demnach ebenfalls schlank, hat dunkelblondes Haar und ist rund 1,10 Meter groß. Hinweise zum Verbleib der Geschwister können dem Polizeipräsidium Offenburg unter Telefon 0781/21 28 20, dem Polizeinotruf oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.