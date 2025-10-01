Kinder aus Lahr weiter vermisst: Das Ortenauer Jugendamt muss immer häufiger in Familien eingreifen

Die Suche nach zwei Lahrer Kindern sorgt bundesweit für Aufmerksamkeit. Die Mutter und deren Lebensgefährte wollten offenbar dem Jugendamt gehen. Wann wird dieses überhaupt aktiv?
Die Suche nach der siebenjährigen Amaja Sehida A. und ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Romano Tijan A. sorgt überregional für Aufsehen. Bundesweit berichten Medien über die Suche nach den beiden Lahrer Kindern, die am 16. September vom Jugendamt in Obhut genommen werden sollten. Doch am Vortag verließen die Mutter und deren Lebensgefährte ihre Wohnung mit Gepäck, der aktuelle Aufenthaltsort ist unbekannt.