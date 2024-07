Kinder aufgepasst: Wie soll der neue Calwer Stadtsauger heißen?

Zigarettenkippen, Kronkorken und Papierfetzen – all das und noch vieles mehr saugt der neue Helfer des Baubetriebshofs von den Straßen Calws auf. Der Nachfolger von „Glutton“, der acht Jahre im Einsatz war, braucht aber noch einen Namen. Kinder können jetzt kreativ werden – und Preise gewinnen.

Der alte Stadtsauger „Glutton“ (französisch für Vielfraß) musste ersetzt werden. Und zwar „nach über acht Jahren Einsatz und mehr als 7000 Betriebsstunden“, wie der Leiter des Calwer Baubetriebshofs, Reinhard Gunzenhäuser, berichtet.

Dass der ehemalige Glutton einen Unterschied gemacht hat, fiel schnell auf. Denn als er geschädigt nicht mehr eingesetzt werden konnte, waren vermehrt Zigarettenkippen, Kronkorken und Papierfetzen in Calw zu sehen. Was auch aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern nicht entgangen ist. Doch jetzt ist damit Schluss, ein neuer Stadtsauger reinigt nun und sorgt für ein schönes Stadtbild.

Möglich macht das der „Aria 240 Super“ der italienischen Firma TSM. Super Sauger, sperriger Name, wie die Stadt Calw mitteilt. Daher hat sich die Verwaltung überlegt, ein Gewinnspiel daraus zu machen, um dem Sauger einen neuen Namen zu geben – der dann künftig genauso bekannt ist, wie der ehemalige Glutton.

Am Gewinnspiel kann über Social-Media-Plattformen teilgenommen werden

Und weil Kinder oft die kreativsten und fantasiereichsten Ideen haben, dürfen sie den neuen Namen aussuchen. Mitmachen können die Eltern über die Social-Media-Plattformen Instagram & Facebook der Stadt Calw. Hier wird das Gewinnspiel am Freitag, 19. Juli, mittags online gehen und läuft dann bis Dienstag, 30. Juli. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis eine Zwölfer-Karte für Kinder/Jugendliche für den „coolsten Pool der Region“: das Freibad Stammheim. Und für die Plätze zwei bis zehn gibt es jeweils für die Kinder/Jugendlichen einen Tageseintritt als Preis.

Alle Gewinne werden dankeswerterweise von der Energie Calw GmbH (ENCW) bereitgestellt. Die Gewinne können dann nach Auslosung zu den Öffnungszeiten bei der Touristinfo Calw abgeholt werden.

Zusätzlicher Wassertank und ausgeklügeltes System bringt Vorteile

Übrigens: Die fleißigen Mitarbeiter der Stadtreinigung haben laut Mitteilung nach einer umfangreichen Einweisung den neuen Sauger in Betrieb genommen. Künftig wird das Stadtbild also wieder durch Akkuunterstützung sauber gehalten. Und mit einem zusätzlichen Wassertank sowie ausgeklügeltem Sprühsystem können selbst noch unappetitliche Verschmutzungen beseitigt werden, so die Stadtverwaltung.

Die Kosten für die Anschaffung lagen bei etwa 26 000 Euro.