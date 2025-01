Dreijähriger wird bei Unfall in Rottweil verletzt

1 In einem Rottweiler Teilort ist ein Kleinkind von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Als ein Dreijähriger bei grün über eine Straße in Hausen laufen wollte, hat eine Fahrerin ihn laut Polizei übersehen und mit dem Auto erfasst. Der Junge verletzte sich im Bereich des Oberkörpers und Kopfes.









Am Donnerstagmorgen ist in der Horgener Straße in Hausen ein dreijähriger Junge von einem Auto erfasst worden. Der Junge wollte bei grüner Fußgängerampel die Straße überqueren.