Kind aus Manchester: Seit Jahren vermisster britischer Junge in Frankreich aufgetaucht

1 Ein Lastwagenfahrer hat den Junge als Anhalter mitgenommen und ihn in Revel bei der Polizeiwache abgesetzt (Symbolbild). Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Gerard Bottino

Sechs Jahre lang galt ein britischer Junge als vermisst. Er reiste damals mit seiner Mutter und seinem Großvaters, die sich nach Angaben der Großmutter einer Sekte anschlossen, in den Urlaub. Jetzt hat er sich bei der Polizei gemeldet.









Ein vor sechs Jahren als vermisst gemeldeter britischer Junge hat sich nach einem mutmaßlichen Aufenthalt in einer Sekte in Südwestfrankreich auf einer Polizeiwache gemeldet. Wie die Staatsanwaltschaft in Toulouse am Donnerstag mitteilte, sei der inzwischen 17-Jährige von seiner Familie über Fotos eindeutig identifiziert worden. Er werde zeitnah nach Großbritannien zurückkehren.