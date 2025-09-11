„Kimmich Academy“ in Rottweil: DFB-Kapitän Kimmich startet eigene Fußball-Akademie

Joshua Kimmich will Talente in seiner Heimatregion fördern. Ein Camp mit 120 Mädchen und Jungen in Rottweil bildet den Auftakt der „Kimmich Academy“.
Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich eröffnet eine Fußball-Akademie. Die „Kimmich Academy“ in Rottweil, dem Heimatort des 30 Jahre alten Profis des FC Bayern München im Schwarzwald, soll Kindern von sechs bis 14 Jahren die Möglichkeit eröffnen, auf Topniveau trainieren zu können. Und das ohne die Heimatregion, die Familie oder den Heimatverein verlassen zu müssen.