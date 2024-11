Kilometerhohe Aschesäule: Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien erneut ausgebrochen

Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien erneut ausgebrochen

3 Der Feuerberg spuckt seit Tagen immer mehr Asche. Foto: Uncredited/AP/dpa

Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki macht den indonesischen Behörden zunehmend Sorgen. Wieder spuckt er eine kilometerhohe Aschewolke in den Himmel. Dieses Mal ist sie fast zehn Kilometer hoch.









Jakarta - Der seit Tagen aktive Vulkan Lewotobi Laki-Laki auf der indonesischen Insel Flores ist erneut ausgebrochen und hat riesige Mengen an Asche und Sand in den Himmel gespuckt. Die Aschewolke sei am frühen Nachmittag (Ortszeit) zunächst etwa vier Kilometer hoch gewesen, teilte die Behörde für Vulkanologie und geologische Gefahren (PVMBG) mit. "Kurz darauf hörten wir ein lautes Grollen und die Aschesäule erreichte eine Höhe von acht bis zehn Kilometern", sagte Hadi Wijaya, der Leiter der Behörde.