Killberg IV in Hechingen

1 Das Neubaugebiet Killberg IV soll Wohnraum für 2000 Menschen bieten. Foto: Roth

Die Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließung des Neubaugebietes „Killberg IV" gehen in den letzten Akt. Insgesamt kommt dieses große Projekt gut voran.









Der Bauausschuss der Stadt vergab in seiner Sitzung am Mittwoch die Arbeiten für die Herstellung einer Ballspielwiese und zweier Spielplätze jeweils an die Firma Timberman GbR aus Bitz. Sie hatte unter jeweils acht Bietern, die auf die drei ausgeschriebenen Lose mit Offerten reagiert hatten, diejenige mit den günstigsten Angeboten.