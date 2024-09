1 Auch für Kinder war beim Trossinger Kilbemarkt einiges geboten- Foto: Ingrid Kohler

Bei bestem Spätsommerwetter fand der Kilbemärt in der Trossinger Innenstadt statt.









Am Kilbemärt-Samstag war in diesem Jahr zwar der gewohnte Kinder- und Vereinsnachmittag, zählte aber zur Gewerbeschau Trops. Am sonntäglichen Markttag hatten auch die Einzelhändler geöffnet und stimmten ihre Kundschaft auf den kommenden Modewinter ein.