KiLa-Wettkampf in Geislingen

1 Mit viel Eifer waren die Mädchen und Jungs beim zweiten KiLa-Liga-Wettkampftag in Geislingen bei der Sache. Foto: Gaus

178 Mädchen und Jungen beteiligen sich am zweiten KiLa-Wettkampf in der Schloßparkhalle in Geislingen und legen sich zur Freude der Trainer und Eltern mächtig ins Zeug.









Der zweite KiLa -Liga-Wettkampf 2025 mit der Sparkasse Zollernalb fand in Geislingen statt, bei dem beeindruckende 178 Kinder an den Start gingen. Über einen Zeitraum von vier Stunden maßen sich die jungen Athleten in verschiedenen Disziplinen, darunter Hürdensprint, Hoch- und Weitsprung sowie Koordination.