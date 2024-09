1 Viele intensive Zweikämpfe gab es im TSG-Duell zwischen Backnang und Balingen. Foto: Eibner

Auch in Backnang gehen die Balinger als Sieger vom Platz. Auf schwierigem Geläuf trifft Kike in der 84. Minute entscheidend zum 2:1 für das Team von Murat Isik.









Zum vierten Mal in Folge gewinnt die TSG Balingen ein Ligaspiel mit einem Tor Vorsprung. Auf das 2:1 in Nöttingen folgte der Heimsieg gegen Normannia Gmünd (2:1), der Erfolg in Essingen (1:0) und nun das 2:1 bei der TSG Backnang. Den Trainer freut es: „Das spricht für die Mentalität der Mannschaft und das Denken der Spieler“, so Isik.