Kik in Rottenburg: Bekleidungs-Discounter schließt Ende März

Edeka Südwest hat Kik den Mietvertrag für ihr Gebäude neben dem Edeka-Markt in der Graf-Wolfegg-Straße nicht verlängert. Das Unternehmen dort einen Trinkgut-Getränkemarkt.
Schlechte Nachrichten für Leute, die finanziell auf billige Bekleidungs-Discounter angewiesen sind: Die Kik-Filiale in der Graf-Wolfegg-Straße in Rottenburg schließt Ende März. Das hängt offenbar nicht mit der im Herbst 2025 angekündigten Schließung von rund 400 deutschen Kik-Filialen zusammen. Vielmehr hat die Gebäudeeigentümerin Edeka Südwest der Firma Kik den Mietvertrag in der Graf-Wolfegg-Straße nicht verlängert.