1 Der Eingang der Kik-Filiale in Geislingen Foto: Wolff

Ein 32-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in der Geislinger Kik-Filiale ausgetickt und hat den Verkäufer bedroht, beleidigt und geschlagen.









Ein 32-jähriger Mann ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Geislinger Kik-Filiale ausgetickt: Der Mann, der in letzter Zeit öfter polizeilich in Erscheinung getreten ist, soll den Verkäufer massiv beleidigt, bedroht und sogar geschlagen haben. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Anfrage.