1 Die Firma Uhl baut am Wacholderrainsee bei Altenheim Kies ab. Die Bandstraße für den Kiestransport sorgte bei den Bürgern für Gesprächsstoff, denn die geplante Einhausung ist bis heute nicht umgesetzt. Ein Vertreter der Firma erklärte, warum. Foto: Piskaldo

Immer wieder war das Thema Kiesabbau am Wacholderrain in Ratssitzungen Thema. Bürger wunderten sich, warum die einst vereinbarten Planungen bis heute nicht umgesetzt wurden. Die Firma Uhl hat in Altenheim nun für Klarheit gesorgt.















Link kopiert

Neuried - Die Kies- und Baustoffgesellschaft Uhl aus Hausach baut aus dem Wacholderrainsee – und in den nächsten Jahren auch aus dem Haassee – Kies ab. Bereits im Jahr 2016 hat die Firma mit der Gemeinde Neuried dafür den Pachtvertrag über die 26 Hektar große Abbaufläche abgeschlossen. Beide Seen sollen irgendwann zu einem einzigen rund 26 Hektar großen See werden.

Immer wieder kritisch beäugt wurde das Projekt von verschiedenen Bürgern, denn die einst vereinbarte Umkleidung der Bandstraße für den Kiestransport ist bis heute nicht angebracht worden – vertraglich wurde dies jedoch festgehalten.

Ortschaftsrat kritisiert fehlende Transparenz des Unternehmens

Deshalb hat der Ortschaftsrat Altenheim Markus Schwendemann, Betriebsleiter der Uhl-Werke Altenheim, Goldscheuer und Willstätt, in die jüngste Sitzung eingeladen, damit dieser über den aktuellen Stand informieren und offene Fragen beantworten kann. Auf das Thema Bandstraße ist er detaillierter eingegangen, denn es habe sich dahingehend etwas geändert.

Für den Kiestransport zum Kieswerk war eine geschlossene Förderbandstraße mit schallgedämmten Motoren geplant. Die Bandstraße ist seit Oktober in Betrieb – eingehaust ist sie allerdings nicht. "2016 hatten wir uns die erste Gedanken gemacht, wie wir den Kies in das bestehende Werk bekommen. Im Erstentwurf waren insgesamt acht Bänder geplant", erklärte Schwendemann. Damals habe man dann angenommen, durch die vielen Übergänge von einem Band zum nächsten könnte viel Lärm entstehen. So habe man mit der Gemeinde die Einhausung vereinbart. "So ein Projekt wächst natürlich – es gab Veränderungen", erklärte er weiter. Die erste Veränderung sei gewesen, dass man statt der geplanten acht nur ein einziges vom See ins Werk führende Band habe. So habe man auch nur noch einen Motor und dieser befinde sich im Werk. Die zweite Veränderung sei die Größe der Rollen – geplant waren kleinere, als sie nun dort vorhanden sind. "Das gemeinsam ergibt geringere Geräuschentwicklungen und eine deutliche Lärmreduzierung", so Schwendemann weiter. Jeder könne sich selbst davon überzeugen, man höre kaum etwas.

Auch aufgrund der installierten – und von der Gemeinde abgesegneten – Photovoltaik-Anlage habe man auf eine Einhausung verzichtet – Fachmänner hätten erklärt, dass sonst der Wärmestau, der mit der Einhausung unter den PV-Anlagen entstünde, die Leistung dieser geminder würde. "Aktuell ist eine optimale Stromproduktion gewährleistet", sagte der Uhl-Mitarbeiter.

Gerhard Moser wollte wissen, ob hinsichtlich des Lärms eine Dezibel-Messung gemacht worden sei, was von Schwendemann verneint wurde – man habe aber von anderen ähnlichen Projekten Vergleiche ziehen können. Peter Heuken äußerte ein wenig Kritik am Unternehmen: "Ich war einst maßgeblich daran beteiligt, dass die Einhausung der Bandstraße auch erfolgt. Ich kann mit ihren neuen Planungen mitgehen. Der einzige Wermutstropfen, den ich dahingehend habe, ist, dass wir erst heute davon erfahren." Mehrfach seien Bürger auf die Ortschaftsräte zugekommen und hätten nachgefragt und immer wieder konnten sie keine Antwort geben. Für die Zukunft wünsche er sich vom Unternehmen ein wenig mehr Transparenz. Bettina Dürr ist von der neuen Planung hingegen "noch nicht ganz überzeugt". Es sei schließlich vertraglich so geregelt worden. Abschließend dankte Ortsvorsteher Jochen Strosack Schwendemann und richtete ebenfalls den Appell an das Unternehmen, Veränderungen zeitnah mitzuteilen.

30 Jahre Abbau

m Pachtvertrag mit der Gemeinde ist festgehalten, dass 30 Jahre lang innerhalb der Abbaufläche Kies gefördert werden kann. Vor dem Jahr 2046 werden keine weiteren Abbauflächen mehr zur Verfügung gestellt. "Die Förderung findet an Werktagen von 6 bis 18 Uhr statt", versicherte Schwendemann in der Ortschaftsratssitzung.