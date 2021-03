1 Bis die Stelle neu besetzt wird, sollte Kienzler weiterhin mit dem Bad-Team für einen ordentlichen Betrieb des Freizeit- und Familienbads sorgen – daraus wird nun nichts. (Archivfoto) Foto: Hohnwald

Erneut Wirbel ums Offenburger Freizeitbad: Die Staatsanwaltschaft hat Strafbefehl gegen dessen bisherigen Chef Wolfgang Kienzler wegen Nötigung beantragt. Die Stadtverwaltung kritisierte dies scharf, Kienzler reagierte mit seinem Rücktritt.

Offenburg - Eigentlich war nach den monatelangen Querelen um den Streit zwischen dem Badchef und Betriebsleiterin Monja Ludin ein Neustart geplant: Beide Stellen sollen zusammengefasst und neu besetzt werden. OB Marco Steffens und Kienzler hatten diese Lösung Ende Januar dem Aufsichtsrat der Badbetriebsgesellschaft vorgestellt. Bis jemand für die Stelle gefunden wird, sollte Kienzler weiterhin mit dem Bad-Team für einen ordentlichen Betrieb des Freizeit- und Familienbads sorgen – daraus wird nun nichts.

Fall bereits vor Gericht

Die Umstrukturierung sollte die Lage befrieden. Denn zwischen dem Badchef und der Betriebsleiterin flogen die Fetzen. Ludin hatte Kienzler vorgeworfen, sie bei einem Meeting angeschrien und aus dem Raum gestoßen zu haben. Dem schlossen sich Monate gegenseitiger Anschuldigungen an. Die Stadt stellte sich hinter ihren Badchef, für Ludin gab es eine Kündigung.

Auch die Gerichte mussten sich bereits mit dem Fall beschäftigen: In erster Instanz wehrte sich Ludin erfolgreich gegen die Kündigung. Die Richterin am Arbeitsgericht sah den Vorwurf des Schubsens und Anschreiens durch Kienzler aber nicht als hinreichend belegt.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg kam nach Abschluss ihrer Ermittlungen – Ludin hatte Kienzler angezeigt – zu einem anderen Ergebnis: Man habe beim Strafrichter des Amtsgerichts Offenburg gegen den Geschäftsführer des Freizeitbads den Erlass eines Strafbefehls wegen des Vorwurfs der Nötigung erlassen, teilte Pressesprecher Kai Stoffregen am späten Dienstagabend mit. Damit verbunden sei eine Geldstrafe "in Höhe von 20 Tagessätzen" – festgemacht am durchschnittlichen Tagesverdiensts Kienzlers. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gelte für den Angeschuldigten die Unschuldsvermutung, betonte Stoffregen.

Gleichzeitig gab die Staatsanwaltschaft bekannt, die Ermittlungen gegen Ludin wegen falscher Verdächtigung – aufgrund einer Gegenanzeige – "mangels hinreichendem Tatverdachts" einzustellen. Darüber hinaus wurde gegen vier Kassiererinnen wegen des Anfangsverdachts der uneidlichen Falschaussage ermittelt. Sie hatten Badchef Kienzler vor dem Arbeitsgericht­ entlastet. Auch dieses Verfahren wird eingestellt. Zwar bestehe ein "hinreichender Verdacht", aber die Staatsanwaltschaft sehe ihre Schuld als so gering an, dass ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung nicht gegeben sei.

OB Steffens bedauert Rücktritt des Badchefs

Alles in allem eine Schlappe für Kienzler und die Stadtverwaltung. Beide reagierten prompt noch am Dienstagabend: Es bestünden "Zweifel an einem fairen und objektiven Ablauf der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen", heißt es in einer Mitteilung. Entlastende Fakten habe die Staatsanwaltschaft nicht ausermittelt und Angaben nicht vor Ort überprüft. "Aussagen der ehemaligen Badbetriebsleiterin scheinen dagegen einseitig bewertet worden zu sein", so die Kritik. "Widersprüche wurden nicht geklärt." Zudem werde der Unschuldsvermutung nicht ausreichend Rechnung getragen. "Bei Strafen der beabsichtigten Höhe genießt der Persönlichkeitsschutz des Betroffenen Vorrang vor der öffentlichen Berichterstattung."

"Leider ist die gute Arbeit des Geschäftsführers in den vergangenen Monaten durch die einseitige Ermittlungsarbeit und die daraus folgende Berichterstattung völlig in den Hintergrund getreten", heißt es. Er habe seine Arbeit stets in den Dienst des Bades und der Beschäftigten gestellt. Nun habe er sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. "Oberbürgermeister Marco Steffens nahm den Rücktritt des Geschäftsführers mit Bedauern entgegen", betont die Stadtverwaltung.

Zunächst muss das Amtsgericht über den beantragten Strafbefehl der Offenburger Staatsanwaltschaft entscheiden. Falls der ehemalige Badchef den Strafbefehl dann nicht akzeptiert, kommt es zu einem Prozess.