2 14 Uhren bilden das Weltuhr-Ensemble an der Domstraße in Würzburg. Die Kienzle-Uhren prägen das Bild. Foto: Preuß

Die Installation der Weltzeit-Uhren der Firma Kienzle im City-Rondell in Schwenningen wurde dieses Jahr zum 40-jährigen Jubiläum abgebaut. In Würzburg hingegen lebt die Geschichte des ehemals größten deutschen Uhrenherstellers an prominenter Stelle weiter.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Für viele Bürger bedeuteten die Uhren im City-Rondell, welches 1980 auf dem Gelände der ehemaligen Uhrenfabrik Mauthe errichtet worden war, so etwas wie das echte Wahrzeichen der Stadt: Dank der 1981 angebrachten Weltuhr ließ sich Geschichte ebenso begreifen wie Weltläufigkeit, denn Kienzle war bereits ein Global Player, als es diesen Begriff noch gar nicht gab.

Mechanische Uhren laufen zuverlässig

Für die Kienzlerianer gibt es jetzt aber Trost: Ute und Stefano Birner lassen an ihrem Juweliergeschäft an erster Adresse in Würzburg in nächster Nähe zum Dom die Uhren-Geschichte Schwenningens weiterleben. "Das Haus wurde 1960 von Franz Endres gebaut, die Weltzeituhr von Kienzle war von Anfang an in den Planungen vorgesehen", berichtet Birner, der das Geschäft vor gut 20 Jahren übernommen hat.

Seitdem, also seit gut 60 Jahren, verrichten die mechanischen Uhren zuverlässig ihren Dienst. An den mechanischen Uhrwerken hat Birner als Uhrmacher bis dato noch keinerlei Reparaturen vornehmen müssen, allerdings ist im vergangenen Jahr zu Beginn der Pandemie die Mutteruhr ausgefallen. Doch nun ist es einer Elektronikfirma gelungen, einen neuen Controller einzubauen. "Jede Minute gibt es einen Impuls an die 14 Uhren, die dann eine Minute vorspringen", freut sich das Juwelier-Ehepaar.

Uhrzeiten von Würzburg bis Rio de Janeiro

Installiert sind 14 Uhren an der Fassade oberhalb der Schaufenster, vor allem wenn man vom Dom Richtung Main läuft, fallen die großen Zifferblätter geradezu ortsbildprägend auf. Die beiden Uhren mit roten Zeigern verkünden die Würzburger Zeit, also MEZ. Daneben weisen die Uhren die Zeit auf Hawaii (auf der Uhr allerdings mit nur einem "i"), Mexiko, Teheran, Dakar, Bombay, Peking, Sydney (auf der Uhr als "Sidney" geschrieben), New York, Moskau, Tokio, Santiago und Rio de Janeiro.

Sowohl die Einheimischen in Würzburg als auch die Touristen würden die Uhren stark beachten, berichtet das Ehepaar: "Da kommen dann auch schon mal Leute zur Tür rein und sagen, Mexiko läuft falsch." Früher, im Original, stand groß zu lesen "Kienzle WELTZEIT" an der Fassade, diese historische Werbung mit dem Namen in der auffälligen Schreibschrift ist vor einigen Jahren bei einer Neugestaltung abgebaut worden.

Abbau droht nicht

Ein Abbau, das droht dem Uhrenensemble als auffälligem Hingucker einstweilen nicht, denn die Birners sind sich sowohl über die historische Bedeutung als auch die Bekanntheit der Installation als Werbung im Klaren: "Deshalb haben wir ja auch in die Reparatur investiert", so die Uhrenexperten.