„Kids-Day“ in Tailfingen: Die Kinder sind begeistert vom Angebot

Ein Höhepunkt zum 100. Geburtstag des Wintersportvereins Tailfingen, der in diesem Jahr ansteht, war der „Kids-Day“ und eine Rocknacht am Lift. Von Verbandsseite gab es Ehrungen. Das Angebot fand großen Anklang bei den Besuchern.

„Es herrschte eine fantastische Atmosphäre mit einer sehr guten Publikumsresonanz, die Band ,Cover Crash’ spielte ein buntes Potpourri bester Titel, die hervorragend ankamen, es war ein supertolles Fest, wie man sich es nur wünschen kann“, schwärmte Ausschussmitglied und Liftwart Jürgen Estler nach einer langen Rocknacht. Der Samstag wurde zum Höhepunkt im Jubiläumsjahr.

Den Grundstein zum Verein hatten 40 Skibegeisterte 1924 im Hotel „Ochsen“ mit der Gründung gelegt.

Zum Reigen weiterer Veranstaltungen, die auch schneeabhängig sind, gehört die große Skibörse.

Erstmals im Schalkental

Nachdem der „Kids Day“ bei drei bisherigen Veranstaltungen in den Kernschen Gärten auf Langenwand bestens angekommen war, richtete der WSV Tailfingen diesen nach Absprache mit den bisherigen Organisatoren erstmals im Schalkental aus. Dem Verein war es gelungen, zahlreiche Vereine mit ins Boot zu holen, die mit ihren unterschiedlichen Angeboten den Kindern zahlreiche Möglichkeiten boten.

Mit dabei war der TV Onstmettingen mit der Abteilung Handball mit Mini-Handball-Spielen. Auf die Torwand schoss man bei der Spielvereinigung Truchtelfingen. Der Posaunenchor Truchtelfingen wartete mit einem lustigen Musikparcours mit fünf Instrumenten auf und bot Farben an, um diese auf Stofftaschen zu blasen. Die Alligators Albstadt hatten eine Wurfwand und Flagfootball aufgestellt.

Beim Kunstmuseum Albstadt druckten die Kinder in der Pop-up-Druckerwerkstatt mit kleinen Walzen eigene Kunstwerke. „Diese Methoden werden auch im Museum angewandt, für die Kinder ist es schön, gleich das eigene Projekt zu sehen“, betonte Kai Hohenfeld, Direktor des Kunstmuseums. Wer wollte, bekam noch einen Luftballon mit auf den Weg. Das Café Hölzle wartete mit verschiedenen Spielen und Mitmachangeboten auf. Der gastgebende WSV bot Kinderschminken an, zudem durften die Jüngsten sich hinter das Steuer des mächtigen Pistenbullys setzen, was großen Anklang fand. Die Kinder bekamen zu Beginn eine bunte Laufkarte, auf der alle sieben Stationen aufgelistet waren. Wer bei den Angeboten mitmachte, bekam jeweils einen Stempel. War die Laufkarte komplett abgestempelt, gab es als Belohnung eine Medaille.

Ganztägig war der Bikepark in Betrieb, einige junge Akteure zeigten eine Show mit Sprüngen über die neue 2,5 Meter hohe Rampe. Sportlich ging es auch auf der Bühne zu, wo die Gruppe Mariposa des TV Truchtelfingen mit ihrem Auftritt begeisterte.

35 Helfer sind im Einsatz

Der Wintersportverein um den Vorsitzenden Thomas Merz hatte 35 Helfer in ihren blauen Shirts im Einsatz. Im Angebot waren Essen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Die Jubiläums-Tombola beinhaltete 1000 Lose und 500 Gewinne. Wer der Glückliche mit einer Losnummer war, holte am WSV-Stand gleich seinen Gewinn ab.

Einen Besuch stattete auch Oberbürgermeister Roland Tralmer dem Jubilar ab und zeigte sich vom regen Treiben im unteren Bereich des Skihanges angetan. Überraschend kam zudem Jürgen Reiff, Bezirksvorsitzender der Region West im Schwäbischen Skiverband, ins Schalkental. Er überbrachte die Grüße und Ehrungen sowie Ehrenpokale des Deutschen und Schwäbischen Skiverbandes sowie einen Gutschein für weitere Fortbildungen der WSV-Lehrkräfte.