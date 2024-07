Kids-Cup in Albstadt: „Kinderherz was willst du mehr“

15 Mit vollem Einsatz beim Start Foto: Schweizer

Man darf ruhig den so geläufigen Ausspruch „Kinderherz was willst du mehr“ heranziehen. Immer wieder war am Freitagabend zum Start des Bike-Wochenendes entlang des Parcours „das ist ein toller und gut organisierter Abend für die Kinder, die hier voll auf ihre Kosten kommen“ zu hören. Begeisternde Familienangehörige feierten ihre Jüngsten auf ihrem „Rädle“ an, riefen „gib Gas“, „fahr schneller“ oder „schau nach vorne“, wenn der Blick halt zum großen Anhang links hinter den Absperrgittern ging.