1 Christoph Müller (Mitte) verpasste mit den Kickers Lauterbach knapp eine Sensation gegen den ambitionierten SC 04 Tuttlingen. Nach 2:1-Führung und großem Kampf unterlag man knapp mit 2:3. Foto: Schleeh

Ausgeglichen, geführt und doch verloren: Im Freitagsspiel der Bezirksliga haben die Kickers Lauterbach gegen das Spitzenteam des SC 04 Tuttlingen einen möglichen Punktgewinn verpasst. Bei den Gästen trumpfte erneut ein A-Jugendlicher auf.















Kickers Lauterbach – SC 04 Tuttlingen 2:3 (2:2). Der sehr jung aufgestellte Landesligaabsteiger hat auf dem Kunstrasenplatz knapp, aber verdient gewonnen. Damit kehrt die Mannschaft von SC-Trainer Andreas Keller mindestens bis Sonntag an die Tabellenspitze zurück.

Gäste Spielbestimmend

Die Kickers bleiben im hinteren Drittel des Klassements. Sie verpassten trotz klarer Außenseiterrolle einen Coup gegen den Favoriten. "Tuttlingen war spielbestimmend. Mit ein bisschen Glück erreichen wir vielleicht ein Unentschieden. Aber von der Spielanlage her war Tuttlingen viel reifer als wir", lautete das Fazit von Christoph Müller, Spielertrainer der Kickers.

Kickers verteidigen gut

Mit einem kompakten Auftritt gegen den Ball versuchte seine Elf, den Donaustädtern die Partie schwer zu machen. Das gelang, auch wenn der SC 04 viele Chancen hatte. „Die Vorhersage war zutreffend: Es war sehr unangenehm zu spielen“, bezog sich Keller am Freitagabend auf seine Worte im Vorfeld der Partie. Auf dem kleinen Platz habe seine Mannschaft gegen einen defensiven Gegner jedoch einen sehr guten ersten Durchgang absolviert.

Babic trifft zum 0:1

Jan Babic belohnte die Gäste im Anschluss an einen schnell ausgeführten Freistoß mit der 1:0-Führung (7.). Aufgrund zweier Fehler des Sportclubs lag aber plötzlich Lauterbach in Führung: Einen Strafstoß – der aus Kellers Sicht berechtigt, aber unnötig an Müller verschuldeten worden war – verwandelte der zweite Kickers-Spielertrainer Maik Hessel zum 1:1 (35.).

Hessel und Käfer sorgen für 2:1

Ein Ballverlust im Aufbauspiel leitete das 2:1 (45.) ein. Müller legte im Strafraum auf Niklas Käfer quer – bahnte sich eine Überraschung an. Doch Gabriel Misic glich in der Nachspielzeit zum 2:2 aus.

2:2 fällt zu schnell

Der Sportclub verzeichnete über die gesamte Partie einige gute Chancen. Nach dem Seitenwechsel traf er noch ein entscheidendes Mal: Auf Zuspiel von Misic hatte Babic einen guten Angriff zum späteren 3:2-Endstand aus Gästesicht vollendet (49.). Der A-Jugendliche ist mit elf Treffern aktuell alleiniger Toptorjäger der Bezirksliga.

Spannung bis in Nachspielzeit

Ein Punktgewinn für die Kickers wäre glücklich gewesen – die Chance dazu gab es aber. "Wir haben eine einzige Situation zugelassen, wobei das auf dem Platz immer passieren kann", kommentierte Nullvier-Coach Keller die Szene in der 75. Minute, als sein Schlussmann Andrei-Alexandru Burdun gegen Yannick Broghammer das 3:3 verhinderte. "Ansonsten hatten wir es super im Griff. Hier in Lauterbach musst du erstmal gewinnen und das haben wir sehr gut gemacht", so Keller weiter.

STATISTIK

Kickers Lauterbach: Roman Wußler – Ralph Burkhardt, Niklas Käfer (69. Marco King), Luis Kunz (86. Robin Heiler), Yannick Broghammer, Christoph Müller, Johannes Rapp, Marvin Haas, Leon Kaiser (76. Manuel King), Steffen Maier, Maik Hessel.

SC 04 Tuttlingen: Andrei-Alexandru Burdun – Patrick Renner, Viacheslav Feruk, Marcel Misic, Gabriel Misic, Robin Petrowski, Aaron Barquero Schwarz, Jeremy Cerqueira Ruiz (61. Alexandru-Claudiu Török), Esad Kadric (89. Gabriel-Razvan Tomulescu), Jan Babic, Emir Cesmeciler.

Tore: 0:1 (7.) Jan Babic, 1:1 (35./Foulelfmeter) Maik Hessel, 2:1 (45.) Niklas Käfer, 2:2 (45.) Gabriel Misic, 2:3 (49.) Jan Babic.

Schiedsrichter: Jürgen Schätzle. Gelbe Karten: 2/2. Zuschauer: 80.