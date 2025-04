Knapp eine Stunde vor dem Gastspiel des FC 08 auf dem berühmten Bieberer Berg in Offenbach liegt die Aufstellung vor. Der Vergleich zum vergangenen Heimspiel des FC 08 gegen den TSV Steinbach-Haiger: Beim Regionalliga-Schlusslicht gibt es Überraschungen.

Torjäger Marcel Sökler sitzt nur auf der Bank. Für ihn steht Karlo Kuranyi in der Startformation. Jonas Busam ist erst einmal Ersatz. Für ihn beginnt Fabio Liserra in der Innenverteidigung. Leon Albrecht mischt ebenfalls erst einmal nicht mit. Für ihn verteidigt Enrico Krieger.

Bei den Offenbacher Kickers gab es wenige Stunden vor dem Anpiff Irritationen um Trainer Christian Neidhart, dessen Vertrag nicht mehr über die Saison hinaus verlängert wird. Der erfahrene Coach sagte am Gründonnerstag in einem Interview mit dem „Kicker“, dass er eventuell bei den Kickers nach dem Spiel gegen Villingen schon aufhört und in den dann restlichen vier Partien nicht mehr dabei ist. Mal sehen, was dieser Abend noch bringt.

Die ersten Nachfolgenamen für Neidhart werden in Offenbach jedenfalls schon genannt: So zählt der in Ulm entlassene Coach Thomas Wörle dazu, oder auch Rüdiger Rehm (früher unter anderem Waldhof Mannheim) genannt.

Daniel Dejanovic

(Kreuzbandriss), Marc Wachs

(Kapitän, Kreuzbandriss) und Ron Berlinski

sind die Langzeitverletzten der Offenbacher. Ebenfalls fallen aufgrund von jeweiligen muskulären Verletzungen Onur Ünlücifci, Sascha Korb und Barry Boubacar aus. Nach abgesessener Sperre ist Ronny Marcos wieder dabei.

Die Aufstellungen

Kickers Offenbach: Brinkless – Mustafa, Knothe, Arh, Urbich, Mesanovic, Breitenbach, Wulff, Marcos, Nazarov, Moreno.FC 08 Villingen: Kaiser – Krieger, Liserra, Osmicic, Heckmann – Tadic, Boulachab, Derflinger, Brändle, Cristilli – Kuranyi.