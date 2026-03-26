Kickers aus Lauterbach: So zufrieden ist der Verein mit der Spielgemeinschaft

Im voll besetzten Sportheim fand die Generalversammlung des FV Kickers 09 Lauterbach statt, bei der Vorstandsvorsitzender Siegfried King auf ein ereignisreiches Jahr zurückblickte.
So wurden Gespräche mit der Gemeinde zur notwendigen Tiefenreinigung des Sportplatzes geführt. Den Höhepunkt des Jahres stellte die Einweihung des Sportheims im Mai dar. Dank des Engagements zahlreicher Helfer – insbesondere der Rentnertruppe – konnte das Projekt rechtzeitig abgeschlossen werden. Die Einweihungsfeier hätte kaum besser verlaufen können: Am Samstag sicherten sich die aktiven Mannschaften zwei Meisterschaften.