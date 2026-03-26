Kickers aus Lauterbach: So zufrieden ist der Verein mit der Spielgemeinschaft

Im voll besetzten Sportheim fand die Generalversammlung des FV Kickers 09 Lauterbach statt, bei der Vorstandsvorsitzender Siegfried King auf ein ereignisreiches Jahr zurückblickte.

So wurden Gespräche mit der Gemeinde zur notwendigen Tiefenreinigung des Sportplatzes geführt. Den Höhepunkt des Jahres stellte die Einweihung des Sportheims im Mai dar. Dank des Engagements zahlreicher Helfer – insbesondere der Rentnertruppe – konnte das Projekt rechtzeitig abgeschlossen werden. Die Einweihungsfeier hätte kaum besser verlaufen können: Am Samstag sicherten sich die aktiven Mannschaften zwei Meisterschaften.

Inzwischen wurden die restlichen Arbeiten aufgenommen, darunter der Bau einer dritten Kabine sowie eines Behinderten-WCs. Es wurden rund 840 000 Euro in das Sportheim investiert. Sobald die Zuschüsse im kommenden Jahr eingegangen sind, verbleibt für die Kickers eine Restschuld von 120 000 Euro.

Große Bereicherung

Das neue Sportheim stellt laut King eine große Bereicherung für Lauterbach dar. Mit den Pächtern Petra und Torsten Gentner habe man eine hervorragende Lösung für die Bewirtung gefunden.

Auch sportlich gab es bedeutende Entwicklungen: Seit dem Sommer bilden die Kickers im aktiven Bereich eine Spielgemeinschaft mit dem FC Hardt. Unabhängig von den sportlichen Ergebnissen sei das Zusammenwachsen der Vereine sehr gelungen. Dies spiegle sich auch im Zuschauerinteresse wieder – so verfolgten beispielsweise rund 500 Besucher das Derby gegen Schramberg.

Doppelte Meisterschaft

Der sportliche Leiter Andy Broghammer begann mit einem Rückblick auf die vergangene Saison. Diese wurde äußerst erfolgreich abgeschlossen: Beide Teams krönten ihre Leistungen mit einem Meistertitel. Die erste Mannschaft sicherte sich mit drei Punkten Vorsprung die Meisterschaft in der Kreisliga A1. Die zweite Mannschaft dominierte sogar noch deutlicher und beendete die Saison in der Kreisliga C1 mit einem Vorsprung von sechs Punkten.

Aus sportlicher Sicht zeigt man sich mit der Entwicklung der Spielgemeinschaft sehr zufrieden. Ohne diesen Zusammenschluss wäre die aktuelle Situation der ersten Mannschaft in der Bezirksliga kaum vorstellbar. Mit einem derzeitigen fünften Tabellenplatz sowie dem Einzug ins Viertelfinale des Bezirkspokals lässt sich eine positive Entwicklung erkennen. Die zweite Mannschaft hatte einen schwierigen Start in der Kreisliga A1. Seit neun Spielen ist das Team nun aber ungeschlagen.

Trainerteam bleibt

Für die dritte Mannschaft war von Beginn an klar, dass die Saison in der Kreisliga B eine große Herausforderung darstellen würde.

Im Ausblick berichtete Andy Broghammer, dass das Trainerteam der ersten Mannschaft mit Marco Lenz und Yannick Broghammer unverändert bleibt. Bei der zweite Mannschaft wird es hingegen Veränderungen geben. Konkrete Ergebnisse stehen noch aus. Bei der dritten Mannschaft bleibt Daniel Bastiansen Trainer. Als Torwarttrainer wird Lars Blecher auch in der kommenden Saison weiterhin tätig sein.

Der Kassenbericht von Martin Laufer zeigt ein gemischtes Bild: Während der Kassenstand aufgrund der Kredite fürs Sportheim deutlich im Minus liegt, konnte im Geschäftsjahr ein erfreuliches Ergebnis erzielt werden.

Wahlen

Bei den Wahlen

zeigten sich Kontinuität und Geschlossenheit. Vorstandsvorsitzender Siegfried King stellte sich überraschend für ein weiteres, letztes Jahr zur Verfügung und erhielt die volle Unterstützung. Ihm zur Seite steht künftig Andy Broghammer, der als stellvertretender Vorsitzender gewählt wurde. Geschäftsführer Uwe Haas, Technischer Leiter Peter Moosmann, Marketingleiter Marco King, Jugendleiter Andi Bühler sowie Pressewart Uwe Haas und Kassenrevisorin Britta Schondelmaier wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Veränderungen

gab es hingegen in einigen Bereichen: Daniel Waibel übernimmt den Posten des AH-Leiters von Andy Broghammer, während Niklas Käfer als Sportheimverwalter die Nachfolge von Andi Brozait antritt. Neu besetzt werden konnten vakante Positionen im Spielausschuss, den nun Nils Mayer übernimmt, sowie bei den Platzkassieren. Hier wurde Hannes Buchholz zum Teamleiter gewählt.

Der Posten des Platzwarts

konnte nicht besetzt werden. Künftig unterstützt Luis Kunz den Marketingleiter insbesondere im Bereich Social Media, während Christian Dreyer als Stellvertreter von Jugendleiter Andi Bühler fungiert.