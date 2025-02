„Kicken&lesen“ in Ebhausen

1 An der Lindenrainschule Ebhausen wird Schülern jetzt ein besonderes Leseförderprojekt angeboten – dabei wird Bewegung und Bildung kombiniert. Foto: Ulrike v.Altrock

Klingt wie ein Traum für viele Jungs: Lesen lernen und auch noch Fußballspielen – an der Lindenrain-Schule Ebhausen können Viert- bis Sechstklässler an dem Leseförderprojekt „Kicken&lesen“ teilnehmen.









In den vergangenen Schuljahren hat die Lindenrain-Schule den Fokus verstärkt auf die Leseförderung gelegt. So gibt es in den Klassen 5 bis 7 beispielsweise eine zusätzliche Lesestunde. Auch die sich im Schulhaus befindende Mediathek wird von den Schülern gerne besucht.