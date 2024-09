Kickboxen Weltmeisterschaft: Wird der Schwenninger Traum vom WM-Titel auf Rhodos wahr?

1 Lisa Marie Kilicoglu, Jaroslav Lennikov, Artyom Kostetsky, Faress Alkadi, Victoria Kostetsky und Trainer Paul Berdikov (von links) sind bei der WM dabei. Foto: Heinz Wittmann

Vom 20. bis 26. Oktober findet die Weltmeisterschaft im Kickboxen statt. Fünf Kämpfer vom Schwenninger Combat Gym sind in Griechenland dabei. Sie hegen sogar Titelhoffnungen.









Link kopiert



Seit zwei Jahren befindet sich das Combat Gym in der Dauchinger Straße in Schwenningen. Die ehemalige Fabrik IVO bietet genügend Räumlichkeiten für die Kampfsportschule. So ist auch ein vollwertiger Ring für Kickboxen vorhanden. Betreiber des Combat Gym ist der Schwenninger Paul Berdikov, der seine Trainingshalle – bevor er in das ehemalige IVO-Gebäude einzog – in der Villinger Straße hatte.