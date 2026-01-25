KI-System schont Ressourcen: EBM-Papst gewinnt Preis für digitales Ökosystem

Nexaira optimiert den Energieverbrauch von Kühlsystemen und Ventilatoren. Nun gab es für das KI-System der EBM-Papst-Gruppe, die auch in St. Georgen einen Standort hat, einen Preis.

Die EBM-Papst-Gruppe zählt zu Baden Württembergs Umwelttechnik-Innovationsführern. Mit seinen Ventilatoren in Verbindung mit dem digitalen Ökosystem Nexaira konnte das Unternehmen aus Mulfingen, das auch einen Standort in St. Georgen hat, die Jury des Umwelttechnikpreis Baden-Württemberg in der Kategorie „Energieeffizienz“ überzeugen.

Umweltstaatssekretär Andre Baumann zeichnete die Preisträger und Nominierten aus und erklärte: „Die Digitalisierung und KI-gestützte Optimierung industrieller Prozesse sind zentrale Hebel für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz. Mit Nexaira zeigt EBM-Papst eindrucksvoll, wie intelligente Technologien den CO₂-Fußabdruck ganzer Anlagen nachhaltig senken können.“

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden Württemberg verleiht den Umwelttechnikpreis in vier Kategorien seit 2009 im Zwei-Jahres-Takt an Unternehmen im Land, die mit ihren innovativen Produkten, Technologien und Verfahren einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten.

Tomas Smetana, Chief Technology Officer der EBM-Papst-Gruppe, lobt die Motivation der Mitarbeitenden, immer effizientere Lösungen zu entwickeln: „Als familiengeführtes Traditionsunternehmen aus Baden Württemberg sind wir besonders stolz darauf, dass wir für ein KI-gestütztes, digitales Ökosystem mit diesem Preis ausgezeichnet wurden. Das ist auch ein großartiges Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für alle Mitarbeitenden von EBM-Papst, die täglich an den innovativen Technologien von morgen arbeiten.“

Das digitale Ökosystem Nexaira optimiert den Energieverbrauch von Ventilatoren und Kühlsystemen, etwa durch die Betriebspunktoptimierung der hocheffizienten EC-Ventilatoren. Der Betrieb von Ventilatoren und ganzen Anlagen wird durch die gezielte Analyse der Anlagendaten intelligent an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Das ermöglicht sowohl beim Retrofit als auch der Neuprojektierung weitreichende Mehrwerte. Durch den Austausch veralteter Hardware mit modernen, energieeffizienten Ventilatoren lassen sich bereits erhebliche Einsparungen erzielen.