KI-System schont Ressourcen: EBM-Papst gewinnt Preis für digitales Ökosystem

Nexaira optimiert den Energieverbrauch von Kühlsystemen und Ventilatoren. Nun gab es für das KI-System der EBM-Papst-Gruppe, die auch in St. Georgen einen Standort hat, einen Preis.
Die EBM-Papst-Gruppe zählt zu Baden Württembergs Umwelttechnik-Innovationsführern. Mit seinen Ventilatoren in Verbindung mit dem digitalen Ökosystem Nexaira konnte das Unternehmen aus Mulfingen, das auch einen Standort in St. Georgen hat, die Jury des Umwelttechnikpreis Baden-Württemberg in der Kategorie „Energieeffizienz“ überzeugen.