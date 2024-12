KI Projekt aus Schramberg: Hörschnipsel regen zum Lesen von Büchern an

Hörschnipsel regen zum Lesen von Büchern an

1 Steffi Knebel von AudiotexTour (links), Matz Kastning (AudiotexTour), Mitte Margit Hess (Team Audiotextour) auf der Frankfurter Buchmesse. Foto: Privat

Steffi Knebel und Matz Kastning aus Schramberg wollen mit ihrer Agentur Audiotextour Bücher und Autoren auch in der digitalen Welt sichtbarer machen.









Von Autoren verfasste gedruckte Bücher und das Internet mit seinen Inhalten sind Medien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Steffi Knebel und Matz Kastning von der Agentur Audiotextour gelingt es, sie miteinander zu verbinden. Dafür haben sie (in Anlehnung an das Autogramm) das Konzept „Authorgram“ entwickelt für die Präsentation von Büchern und Autoren in der digitalen Welt. „Die Kombination von personalisierte Audiosnippets („HörschKInipseln“), visuellen und KI-generierten Inhalten für Social Media schafft mit minimalem Aufwand für Verlage einen reichweitenstarken und emotional ansprechenden Zugang zur Literatur“, verspricht Knebel.