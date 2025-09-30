„KI-Marie“: Schwarzwald droht Aus bei Tourismuspreis

Nur marktfähige Projekte sind beim Deutschen Tourismuspreis erlaubt. Bei der „KI-Marie“ aus Freiburg gibt es daran inzwischen Zweifel.
Es war ein doppelter Erfolg für die Schwarzwald Tourismus Gesellschaft (STG). Beim Wettbewerb um den Deutschen Tourismuspreis, mit dem alljährlich besonders innovative Projekte ausgezeichnet werden, kamen die Freiburger unter 55 Einreichungen nicht nur in die Top-12-Auswahl. Mit ihrer „Schwarzwald Marie“ – einer mit Künstlicher Intelligenz generierten Markenbotschafterin – wurden sie sogar als erster Teilnehmer gleich ins Finale katapultiert. Beim Deutschen Tourismustag im November in Saarbrücken treten sie damit gegen vier noch zu kürende Konkurrenten an – mit reeller Siegeschance.