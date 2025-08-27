KI in Donaueschingen: Lohnt sich der Chatbot DonauQuelli?

Seit Ende Juni steht auf der städtischen Internetseite der neue Chatbot DonauQuelli zur Verfügung. Ob Fragen zu Öffnungszeiten, Ansprechpartnern oder städtischen Dienstleistungen: Der virtuelle Assistent soll den Nutzern alle Fragen rund um die Quellstadt beantworten. Seit dem Start von DonauQuelli in der letzten Juni-Woche erreichten den KI-Bot über 1150 Anfragen. Das erklärt Jennifer Schwörer, stellvertretende Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage der Redaktion.

„Feedback überwiegend positiv“ „In den ersten Tagen nach Aktivieren unseres digitalen Assistenten nahmen – wie erwartet – sehr viele Personen diesen Service in Anspruch, vermutlich auch, um ihn zu testen. Das hat uns sehr gefreut, und auch das Feedback war überwiegend positiv“, so Schwörer.

Inzwischen habe sich die Zahl der Anfragen bei rund 20 pro Tag eingependelt. „Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir dank DonauQuelli viele Fragen bereits direkt über unsere Homepage beantworten können, die uns andernfalls telefonisch erreicht hätten“, so Schwörer weiter. Auch die Fähigkeit, dass DonauQuelli bei ungenau gestellten Fragen nachhakt, scheine hilfreich zu sein und die Zuverlässigkeit seiner Auskünfte wesentlich zu erhöhen. Der Chatbot stelle damit eine gelungene Ergänzung bereits vorhandener umfangreicher Online-Angebote und -Dienstleistungen dar.

Chatbot greift nur auf städtische Inhalte zurück

Bei den DonauQuelli-Erläuterungen heißt es: „Nachrichten und Antworten können von unserem Team zur Qualitätssicherung überprüft werden.“ Ob der Datenschutz der Nutzer hier gewährleistet wird? Beatrix Grüninger, die Pressesprecherin der Stadt Donaueschingen, erklärt dazu, Datenschutz und Qualitätssicherung stünden an erster Stelle. „Deshalb greift DonauQuelli ausschließlich auf die Inhalte der städtischen Homepage zu. So stellen wir sicher, dass die Antworten auf einer geprüften und verlässlichen Informationsbasis beruhen“, so Grüninger weiter.

Stichproben sichern Qualität

Zur Qualitätssicherung würden Fragen und Antworten in stichprobenartigen Prüfungen ausgewertet. Ziel sei es dabei, den Chatbot kontinuierlich zu verbessern. „So wird beispielsweise überprüft, ob der DonauQuelli korrekt und hilfreich geantwortet hat“, erklärt Grüninger. Anfangs hätten eher allgemein oder unkonkret formulierte Anfragen dem Chatbot die richtige Einordnung erschwert, so die Pressesprecherin. „Als direkte Reaktion darauf wurde DonauQuelli bereits optimiert: Er stellt nun gezielte Rückfragen, um besser zu verstehen, was genau gewünscht ist, um so das Ergebnis für die Nutzer deutlich zu verbessern.“

Das Angebot wird weiterentwickelt

Die Stadt Donaueschingen verstehe den Chatbot DonauQuelli als lernenden digitalen Service, der auf Basis realer Anfragen stetig weiterentwickelt werde. „Ziel bleibt es, Bürgerinnen und Bürgern einen schnellen, unkomplizierten Zugang zu Informationen rund um die Stadt zu ermöglichen – rund um die Uhr und unabhängig von Öffnungszeiten“, berichtet die Pressesprecherin. Der Entwickler des DonauQuelli ist die Youniquehorns GmbH mit Sitz in Ulm.

Kooperation mit externer Firma

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen sei Mitte Februar im Rahmen eines interkommunalen Austausches zur Digitalisierung der Verwaltung entstanden, antwortet Geschäftsführer Benjamin Steinvorth auf Anfrage. „Bei dieser Gelegenheit tauschte sich die Stadt mit anderen Kommunen der Region aus, die bereits mit uns zusammenarbeiten. Durch diese Gespräche wurde Donaueschingen auf unsere Lösungen aufmerksam – so kam der Kontakt zustande und führte zur Kooperation“, so Steinvorth. In KI-Chatbots wie dem DonauQuelli sieht seine Firma auch ein Gegenmittel gegen aktuelle Herausforderungen im öffentlichen Dienst. Dazu zählt der Geschäftsführer etwa den Fachkräftemangel, den Generationenwechsel oder den steigenden Digitalisierungsdruck.

Entscheidend sei dabei eine verantwortungsvolle Umsetzung. „Das bedeutet für uns: ein sensibler und transparenter Umgang mit Daten, höchste Ansprüche an Datenschutz und -sicherheit sowie die Förderung von KI-Kompetenz im Einklang mit den Anforderungen des EU-KI-Acts. So kann KI im öffentlichen Sektor vertrauensvoll und nachhaltig wirken“, berichtet Steinvorth. Die Entwicklung des DonauQuelli habe vier Monate gedauert.

„Tragende Säulen unserer Demokratie“

Die Youniquehorns GmbH hat seit gut zwei Jahren Erfahrungen mit Kommunen und deren Eintritt in den Bereich der generativen KI. Für Geschäftsführer Benjamin Steinvorth sind Anwendungen wie der Donaueschinger KI-Bot „tragende Säulen unserer freiheitlichen Demokratie – ganz konkret vor Ort“. Er erklärt, sein Unternehmen arbeite dabei mit einer großen und stetig wachsenden Zahl an Städten, Gemeinden und kommunalen Einrichtungen im In- und Ausland zusammen.

Was ist der EU-KI-Act?

Sicherheit

Mit ihrem KI-Act will die Europäische Union (EU) sicherstellen, dass Künstliche-Intelligenz-Systeme sicher, transparent und menschenzentriert eingesetzt werden. Je nach Risiko stuft das Gesetz KI-Anwendungen dabei in vier Kategorien ein – von minimalem Risiko bis hin zu verbotenen Systemen. Ziel des Gesetzes ist es, die Rechte der Verbraucher zu schützen, Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig klare Regeln für Unternehmen zu schaffen.