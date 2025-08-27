KI in Donaueschingen: Lohnt sich der Chatbot DonauQuelli?

Die Künstliche Intelligenz beantwortet täglich 20 Anfragen an Rathaus. Was erhofft sich die Verwaltung von dem virtuellen Helferlein?
Seit Ende Juni steht auf der städtischen Internetseite der neue Chatbot DonauQuelli zur Verfügung. Ob Fragen zu Öffnungszeiten, Ansprechpartnern oder städtischen Dienstleistungen: Der virtuelle Assistent soll den Nutzern alle Fragen rund um die Quellstadt beantworten. Seit dem Start von DonauQuelli in der letzten Juni-Woche erreichten den KI-Bot über 1150 Anfragen. Das erklärt Jennifer Schwörer, stellvertretende Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage der Redaktion.