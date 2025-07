KI in Albstadt: KI ist schon längst keine Zukunftsmusik mehr

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen präsentierten die Studierenden in Albstadt innovative KI-Projekte, die sie in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region entwickelt haben – von Marketing und Kommunikation bis hin zu smarten Anwendungen für die Fehlersuche. Betreut hat sie German Nemirovski von der Fakultät Informatik.

IHK-Zertifikate werden verliehen

Ein besonderer Höhepunkt war die Verleihung der IHK-Zertifikate an die Studierenden, die für ihre Arbeiten Proof-of-Concept-Projekte umgesetzt haben. Diese Projekte basierten auf den Ergebnissen der Einstiegsberatungen zu KI-Themen bei kleinen und mittleren Unternehmen – den KI-Checks der IHK Reutlingen. Damit hätten mittelständische Betriebe aus der Region Neckar-Alb einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft gemacht, sagt German Nemirovski. „Sie erlebten, wie ihre eigenen Ideen, die früher vielleicht als zu mutig galten, plötzlich Realität wurden. So ermöglichen wir es sowohl den beteiligten Unternehmen als auch der breiten Öffentlichkeit, direkt an der atemberaubenden Entwicklung der Künstlichen Intelligenz teilzuhaben.“

Die vorgestellten Projekte reichten von einem KI-gestützten Supportsystem im Dentalbereich bis hin zur automatisierten Korrektur und Übersetzung von Mitarbeiterberichten. Sie zeigen: KI ist längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern ein Werkzeug, das die Arbeitswelt konkret verändert – vorausgesetzt, sie wird verantwortungsvoll eingesetzt.

Die Projekte sollen den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern und es Studierenden ermöglichen, ihre Fähigkeiten in realen Szenarien unter Beweis zu stellen.