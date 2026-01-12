Die britische Medienaufsicht prüft, ob X mit KI-generierten Bildern gegen Digitalgesetze verstößt. Welche Konsequenzen drohen der Plattform von Elon Musk?
London - Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hat eine offizielle Untersuchung gegen Elon Musks Online-Plattform X eingeleitet. Grund dafür sind von der KI Grok generierte sexualisierte Bilder, wie die Behörde mitteilte. Es gebe "zutiefst beunruhigende Berichte", wonach die KI dazu genutzt werde, sexualisierte Bilder - unter anderem von Kindern - zu erstellen und weiterzugeben. Dies könne mitunter als Missbrauch gewertet werden.