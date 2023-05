Prinzessin Kate am DJ-Pult. König Charles III. in einem Anzug, den er aus John Travoltas „Saturday Night Fever“-Garderobe geklaut haben könnte. Königin Camilla und Prinz William zeigen auf der Tanzfläche ihre besten Moves. Prinz Harry und Herzogin Meghan sitzen in Partner-Jogginganzügen in einem Fast-Food-Laden und haben einen Kater nach der heißesten Party, die der Buckingham Palace je gesehen hat.

Nein, so sah sie vermutlich nicht aus die After-Coronation-Party am 6. Mai, dem Tag der Krönung von König Charles III. Doch das australische Grafikdesignbüro Start Digital hat mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Bilder erzeugt, die eine eigene Vision einer wirklich fetzigen Windsor-Fete darstellen.

Nachdem die Australier die KI mit Fotos der Windsors und seinen Vorstellungen einer coolen Party versorgt hatten, spuckte die App diese überaus unterhaltsamen Bilder aus.

In den sozialen Netzwerken wurden die Bilder aus Perth zum Hit und sammelten zehntausende Likes ein. „Brillant“ und „unglaublich“ war die fast einhellige Meinung. „Das schaut aus wie ein Film von Wes Anderson“, schrieb ein Nutzer und bezog sich auf die kunterbunten Filme des Regisseurs wie „The Royal Tenenbaums“ oder „Grand Budapest Hotel“.