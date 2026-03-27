KI, Apps und Datensicherheit: So will Neuzugang Julian Kopp die Digitalisierung in Sulz vorantreiben

Schneller, einfacher, digitaler: Mit Julian Kopp soll die Digitalisierung bei der Stadt Sulz vorangetrieben werden. Der 27-Jährige gibt uns Einblick.
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI): zwei Themen mit großem Potenzial, die aber nicht unbedingt bei jedem gleich auf Begeisterung stoßen, denn sie bedeuten Veränderung und damit Umstellung. Das weiß auch Julian Kopp. Seine Mission: zeigen, dass Digitalisierung kein Ersatz, sondern eine Hilfe sein soll, und ein „digitales Dienstleistungszentrum für Sulz aufbauen“.