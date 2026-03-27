KI, Apps und Datensicherheit: So will Neuzugang Julian Kopp die Digitalisierung in Sulz vorantreiben

Schneller, einfacher, digitaler: Mit Julian Kopp soll die Digitalisierung bei der Stadt Sulz vorangetrieben werden. Der 27-Jährige gibt uns Einblick.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI): zwei Themen mit großem Potenzial, die aber nicht unbedingt bei jedem gleich auf Begeisterung stoßen, denn sie bedeuten Veränderung und damit Umstellung. Das weiß auch Julian Kopp. Seine Mission: zeigen, dass Digitalisierung kein Ersatz, sondern eine Hilfe sein soll, und ein „digitales Dienstleistungszentrum für Sulz aufbauen“.

Kopp ist in Sulz übrigens alles andere als ein Unbekannter: Der 27-Jährige kommt aus der Kernstadt, kümmert sich im Vorstand des VfR Sulz um die interne Organisation und Öffentlichkeitsarbeit und ist unter anderem Medienbeauftragter der Sulzer Feuerwehr.

Alltag vereinfachen

Nachdem er an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg BWL studiert hatte, war er rund acht Jahre in einem Industriebetrieb im strategischen Einkauf tätig – und als Key User beim Thema Digitalisierung eine zentrale Figur. „Da habe ich bereits im Kleinen gemacht, was jetzt im Größeren passieren soll“, erklärt Kopp im Pressegespräch. Und das sei vor allem eines: den Alltag zu vereinfachen – für die Bürger und für die Stadtverwaltung.

Durch seine Ehrenämter sei er schon vorher oft mit der Stadtverwaltung in Kontakt gewesen. Als die Stelle des Digitalisierungsbeauftragten ausgeschrieben wurde, habe ihn diese Möglichkeit gereizt – zumal der Gedanke, als „Ur-Sulzer“ etwas direkt für die eigene Stadt zu tun, besonderen Charme habe, sagt Kopp.

Warum ein Digitalisierungsbeauftragter?

Aber wieso benötigt Sulz einen Digitalisierungsbeauftragten? Die Stelle sei neu eingerichtet worden, erklärt uns Frank Börnard, bei der Stadt Sulz für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Kultur, Tourismus und Sport zuständig. Denn auch wenn Sulz in Sachen Digitalisierung schon einiges vorangebracht habe, so sei bisher sehr projektbezogen gearbeitet worden. Deshalb habe man extra eine neue Stabsstelle eingerichtet. „Wir befinden uns auf einem guten Stand, aber der ganzheitliche Ansatz fehlt“, sagt Börnard.

Der ist nun Sache von Julian Kopp. Er soll federführend die Planung in Sachen Digitalisierung vorantreiben – und das über alle Ämter hinweg. Dabei gilt es, nicht nur das Rathaus ins Auge zu fassen, sondern auch die Bereiche Schulen, Kindergärten und Eigenbetriebe beispielsweise. Die technische Umsetzung verbleibt bei der EDV.

Bestandsanalyse und Potenziale ermitteln

Aktuell arbeitet Kopp an einer Bestandserhebung und will daraufhin Potenziale ermitteln. Dabei sei in Sulz vieles schon umgesetzt worden. Dem Onlinezugangsgesetz entsprechend, könne man viele Behördengänge bereits digital anbieten, erklärt Frank Börnard.

Außerdem gibt es seit Sommer 2025 die „Sulz-App“. Besonders der Mängelmelder – eine Möglichkeit für die Bürger, Missstände direkt an die Stadt zu melden, samt GPS-Daten zum Standort – werde gut angenommen, berichtet Börnard. Zudem könne man beispielsweise Veranstaltungen über die App melden.

Aktuell würden separate Homepages für alle Stadtteile erstellt – mit jeweils eigenem Veranstaltungskalender, heißt es außerdem im Gespräch.

So ist KI im Einsatz

Ein wichtiger Bereich sei auch das Thema KI: Die nutze man sowohl für Inhalte als auch zur Prozessoptimierung. Sie sei beispielsweise auch wichtig für die Vermarktung des „InParkA81“. So füttere man die KI mit Informationen und Quellen, um gezielt Unternehmen für eine Ansiedlung zu gewinnen. Denn viele informierten sich mittels KI über die Qualitäten eines Wirtschaftsstandorts, weiß Börnard.

Ein großes Thema sei stets die Datensicherheit, zumal bei der Stadtverwaltung allerlei sensible Informationen ankommen, sei es etwa beim Einwohnermeldeamt oder bei der Sozialstation. „Die Bürger müssen darauf vertrauen können, dass ihre Daten bei uns sicher sind“, weiß Kopp um die Verantwortung.

Ein Vorteil sei, dass vieles beim kommunalen Rechenzentrum oder an anderen Stellen „gelagert“ werde. Dennoch: Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung seien sensibilisiert, wie erst kürzlich der Besuch eines Sicherheitsberaters gezeigt habe, der einen Hackerangriff simulierte.

Akzeptanz für die neue Lösung schaffen

Eine von Julian Kopps größten Aufgaben wird die Digitalisierung des Workflows im Rathaus sein. Dass Dokumente ausgedruckt, abgestempelt und dann wieder eingescannt werden, soll der Vergangenheit angehören.

Damit das gelinge, sei es aber wichtig, die Mitarbeiter von Anfang an mitzunehmen und gut zu schulen, weiß Julian Kopp. „Im Rahmen meiner Key-User-Rolle konnte ich da wertvolle Erfahrungen sammeln“, sagt er. Denn letztlich gehe es um „Change Management“, darum, Akzeptanz für eine neue Lösung zu schaffen und klar zu machen, dass diese eine echte Erleichterung bringen kann.