KI-Anwendungen im Mobilfunk: Nokia-Chef sieht enorme Beschleunigung des Datenwachstums

Bei der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona dreht sich alles um KI im Handynetz: Von Live-Übersetzungen bis zu 6G – welche Innovationen Aussteller und Besucher erwarten.
Barcelona - Zum Auftakt der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC hat Nokia-Chef Justin Hotard die Folgen der steigenden Nutzung von KI-Anwendungen in den Handynetzen betont. "Der Verkehr platzt aus allen Nähten", sagte der Vorstandsvorsitzende des finnischen Netztechnik-Unternehmens in Barcelona. Die Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) stellten Netzbetreiber vor enorme Herausforderungen. Der Mobile World Congress (MWC) startet am Montag.