KGV Calw blickt auf 2026: Das hat der Kreisgeschichtsverein alles vor

Der KGV Calw setzt seine Arbeit mit dem bewährten Team um Vorsitzenden Tobias Roller fort. Auf dem Programm 2026 stehen spannende Exkursionen.
Wieder einiges vor hat der Kreisgeschichtsverein Calw (KGV). Er steht in den nächsten zwei Jahren weiter unter der Führung des Vorsitzenden Tobias Roller und seines bewährten Vorstandsteams. Dies entschieden bei der zügig abgewickelten Jahreshauptversammlung in jeweils einstimmig erfolgten Wiederwahlen im Foxy-Bräu in der Bäderstadt die rund 60 anwesenden Mitglieder.