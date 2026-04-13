Kfz-Kennzeichen Schramberg: Hauptsache dagegen?

Hauptsache dagegen?

Ich habe die Entwicklung neuer Kennzeichen von Anfang an verfolgt und mich gefreut, dass Schramberg in den Genuss eines solchen kommen kann und durch entsprechende Anfragen gerne vorangetrieben. Persönlich würde ich mich freuen das Kennzeichen hinaus in die „Welt“ tragen zu dürfen. Trotz aller Widrigkeiten und Problemen vor der Schramberg steht, fühle ich mich mit der gesamten Gemeinde Schramberg nicht nur verbunden sondern identifiziere mich mit ihr und meine Person kann auch nur über sie interpretiert werden. Schramberg ist in seiner Gesamtheit ja auch lebens- und liebenswert.

Wechsel zu einem anderen Landkreis

Zudem möchte ich an dieser Stelle noch daran erinnern, das es Zeiten gab (Stichwort: Schließung Krankenhaus), als an den Ortsschildern der Zusatz Landkreis Rottweil gerne auch mit Aufklebern „Pro Region Schramberg“ überklebt wurden und Rufe nach einem Wechsel zu einem anderen Landkreis, vorzugsweise Ortenaukreis, laut wurden. Aber das ist vielleicht schon zu lange her.

Vielleicht will man aber einen Wechsel nicht, wie in den Sozialen Medien zu verfolgen, weil die Vorlage an den Verwaltungsausschuss von der Stadtverwaltung, respektive Frau Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr kommt? Hauptsache dagegen?

Wie beschrieben, gibt es das ganze vielleicht für „Umme“. Der Aufwand geht gegen Null. Und: wer es nicht will, soll es halt lassen!

Aber Schwachsinn?