KFZ-Ersatzteile: Die 10 meistgetauschten Autoteile in Deutschland – welche Komponenten im Alltag wirklich verschleißen

Der deutsche Fahrzeugbestand wird älter. Im Jahr 2024 lag das Durchschnittsalter von Pkw in Deutschland bei über 10 Jahren. Gleichzeitig sind mehr als 48 Millionen Fahrzeuge zugelassen. Diese Kombination sorgt dafür, dass Verschleiß und Reparaturen im Alltag für viele Autobesitzer zum Thema werden. Werkstätten berichten seit Jahren von einer steigenden Nachfrage nach Ersatzteilen, insbesondere bei Fahrzeugen, die zwischen fünf und fünfzehn Jahre alt sind.
Während einfache Wartungsteile wie Ölfilter, Reifen oder Bremsbeläge regelmäßig ersetzt werden, gibt es eine Reihe technischer Komponenten, die deutlich seltener, dafür aber mit erheblich höheren Kosten ausfallen. Viele dieser Teile gehören zu komplexen Baugruppen moderner Fahrzeuge. Wenn sie ausfallen, bedeutet das meist einen Werkstattbesuch und eine aufwendigere Reparatur.