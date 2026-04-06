KfW-Studie: Gründerzahl steigt in der Krise - Rekord bei Nebenerwerb

Krise, hohe Preise und ein schwieriger Arbeitsmarkt: Mehr Menschen wagen unter Druck den Sprung in die Selbstständigkeit. Für die meisten steht ein Motiv klar im Vordergrund.
Frankfurt/Main - In Zeiten von Wirtschaftskrise und gestiegenen Preisen machen sich deutlich mehr Menschen in Deutschland selbstständig. Die Zahl der Gründerinnen und Gründer stieg 2025 auf rund 690.000, wie eine repräsentative Umfrage der staatlichen Förderbank KfW zeigt. Das sind fast ein Fünftel (18 Prozent) mehr als im Vorjahr mit 585.000.