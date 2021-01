Kevin Harr aus Nagold Schritt in den Profifußball ist geglückt

Beim HSV II war der gebürtige Nagolder Kevin Harr einer der Stammtorhüter in der Regionalligamannschaft, in Aue gehört er nun zum Zweitligakader. Sein Vertrag beim HSV II, wo er auch schon ab und zu bei den Profis mittrainieren konnte, war im Sommer ausgelaufen. Nach guten Leistungen im Trikot des HSV II in der Regionalliga in der vergangenen Saison liebäugelte Harr eigentlich noch mit einem möglichen Engagement in der dritten Liga. Doch daraus wurde nichts.