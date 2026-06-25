Kettenreaktion bei Donaueschingen: Auffahrunfall auf L 181 fordert drei Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der L 181 bei Donaueschingen haben sich drei Personen leicht verletzt. Ein Audi-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen einen VW.

Auf der Landesstraße 181 bei Donaueschingen ist es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall mit drei Verletzten gekommen.

Eine 60-jährige Rollerfahrerin musste laut Polizei ihr Piaggio-Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, während sie in Richtung Bruggen unterwegs war. Die hinter ihr fahrende 62-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation rechtzeitig und leitete eine Notbremsung ein.

Der nachfolgende, 55-jährige Audi-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sein Wagen prallte gegen das Heck des VW und schleuderte diesen nach links ins Feld. Anschließend kollidierte der Audi auch noch mit dem Roller der 60-Jährigen und schob diesen nach rechts von der Fahrbahn.

Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Landesstraße 181 musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Neben dem Roller mussten beide Autos abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.