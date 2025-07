Kesselfestival auf dem Wasen: Max & Joy, Deichkind und Co.: Wenn Stuttgart zum Soundkessel wird

33 Abrissparty: Die Band Deichkind am Freitagabend beim Kesselfestival auf dem Wasen Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt 33 Bilder - Fotostrecke öffnen Beim Auftakt des Stuttgarter Kesselfestivals am Freitag feiern 20 000 Besucher auf dem Wasen mit Max Herre und Joy Denalane, Meute und Deichkind.







Link kopiert



Das Kessselfestival ist zurück: Neben all den Musik-Acts, die sich über das gesamte Festivalgelände verteilen, sorgen beim Auftakt am Freitag auch die Headliner für einen tollen Start am Neckarufer. Nachdem am Nachmittag schon Greeen auf der Palastzeltbühne mit seinem Reggae und Battle-Rap gefällt, gibt es am frühen Abend das Heimspiel von Max Herre und Joy Denalane zu sehen.