14 Das Publikum beim Auftritt von AnnenMayKantereit auf dem Wasen Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Beim familientauglichen Kesselfestival auf dem Cannstatter Wasen haben die Orsons und AnnenMayKantereit für sommerliche Hochstimmung gesorgt.















Ja, einen Ventilator hätte man gerne am Samstagabend beim Stuttgarter Kesselfestival auf dem Cannstatter Wasen. Oder am besten gleich hundert, tausend. Die Orsons haben ein Lied, das „Ventilator“ heißt, und sie bekommen tausend und mehr Ventilatoren vor ihrer Bühne, als sie es singen: Fast alle, die da stehen, in der Sonne, lassen sich nicht lange bitten, legen ein Kleidungsstück ab und wirbeln es über ihren Köpfen durch die Luft, rufen dazu einstimmig: „Ventilator!“