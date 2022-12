1 Apache 207 tritt beim Kessel-Festival auf. Foto: Sony/Paul Weßling

Einen Knaller hat das Kessel-Festival pünktlich zum Start ins Wochenende bekannt gegeben: Apache 207 tritt im Juni 2023 als Headliner beim Kessel-Festival auf dem Cannstatter Wasen auf.















Das Kessel-Festival hat einen Coup gelandet: Der Hype-Rapper und Chartstürmer Apache 207 tritt am 24. Juni 2023 auf dem Cannstatter Wasen als Headliner auf. Das teilte der Veranstalter am Freitag mit. „Wir sind Apache-207-Fans seit der ersten Stunde. Bereits seit März 2020 haben wir Gespräche geführt und freuen uns riesig, diesen Ausnahmekünstler 2023 auf dem Kessel Festival begrüßen zu dürfen“, sagt Tobias Reisenhofer, der Geschäftsführer der Kessel-Festival GmbH.

Rea Garvey und Jan Delay

Das Kessel-Festival findet im kommenden Jahr am 24. und 25. Juni auf dem Wasen statt und bietet eine bunte Mischung aus Musik-, Kultur- und Sportangeboten. Zuletzt lockte das Festival insgesamt 50 000 Besucherinnen und Besucher an. Am Samstag, 24. Juni, werden neben Apache 207 auch Jan Delay, Von wegen Lisbeth und Jules auftreten. Am Sonntag, 25. Juni, ist Rea Garvey der Headliner, bereits um die Mittagszeit spielen Deine Freunde. Einige Acts sind noch offen.

Vorverkauf hat begonnen

Apache 207, bürgerlich Volkan Yaman, wurde 1997 in Mannheim geboren und wuchs in Ludwigshafen auf. Im Jahr 2019 trat er noch im Vorprogramm des Bietigheimer Rappers Bausa auf. Im Jahr 2020 erschien sein Debütalbum „Treppenhaus“, das es auf Platz eins der deutschen Albumcharts schaffte. 2021 veröffentlichte er das Album „2sad2disco“. Seit Ende September ist zudem bei Amazon Prime Video die Dokumentation „Apache bleibt gleich“ verfügbar.

Der Vorverkauf für das Festival hat bereits begonnen. Kombitickets für Samstag und Sonntag kosten 59,90 Euro.