Kerosinmangel zwingt zu Flugstreichungen – Mallorca nicht betroffen

Flüge könnten dieses Jahr laut dem Verband teurer werden – oder ganz ausfallen. Welche Destinationen wird es treffen?
Angesichts drohender Lücken in der Versorgung mit Kerosin warnt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) vor möglichen Flugstreichungen und Preiserhöhungen. „Es ist zu befürchten, dass vor allem bei Low-Cost-Airlines und touristisch weniger bedeutsamen Destinationen weitere Flüge gestrichen werden“, sagte Ralph Beisel, ADV-Hauptgeschäftsführer, der „Welt am Sonntag“. Unter besonderer Beobachtung steht unter anderem auch Ryanair, nachdem US-Billigflieger Spirit Airlines wegen der hohen Kerosinpreise sogar den Betrieb einstellen musste.