Der Entscheidung vorausgingen monatelange Gespräche mit der IG Metall, ob beide Seiten in Verhandlungen über einen Ergänzungstarifvertrag eintreten. Wir haben dem Vorsitzenden der Kern-Liebers-Geschäftsführung Erek Speckert und dem Betriebsratsvorsitzenden Michael Glatthaar Fragen zum Austritt aus dem Arbeitgeberverband gestellt.

Herr Speckert, bleibt es bei der Entscheidung, aus dem Arbeitgeberverband Südwestmetall auszutreten?

Die Entscheidung ist das Resultat der Gespräche mit der IG Metall in den letzten sechs Monaten. Am Anfang des Prozesses stand unser Wunsch nach einem Ergänzungstarifvertrag bei gleichzeitiger, notwendiger Neuausrichtung des Standorts – ein Austritt war ursprünglich nicht das Ziel. Nachdem die IG Metall Verhandlungen, trotz dreier offizieller Anträge und vielen Gesprächen mangels Verhandlungsmandats abgelehnt hatte, haben wir uns nach intensiven Überlegungen entschieden, dass wir als Kern-Liebers in Schramberg den Weg in die Zukunft außerhalb des Tarifs beschreiten wollen.

Herr Glatthaar, wie beurteilt der Betriebsrat diese Entscheidung?

Üblicherweise wird der Betriebsrat in solch eine Entscheidung nicht einbezogen, da es sich um einen Vorgang zwischen den Tarifpartnern handelt.

Der Austritt kann eine Verunsicherung der Belegschaft und eine Verschlechterung der Außenwirkung von Kern-Liebers mit sich bringen. Für Arbeitnehmer ist der Metalltarifvertrag in Baden-Württemberg einer der besten Tarifverträge in Deutschland. So gesehen besteht die Möglichkeit, dass es mittel- bis langfristig zu Verschlechterungen für die Mitarbeiter kommen kann. Ein möglicher Vorteil kann die Sicherung unserer Arbeitsplätze durch die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sein.

Vor kurzem hatte eine Mitgliederversammlung der IG Metall für eine erneute Gesprächsaufnahme votiert. Warum wurde darauf nicht mehr eingegangen?

Speckert: Nachdem die IG Metall den dritten Antrag unsererseits nicht einmal mehr zur Abstimmung bei Ihren Mitgliedern gebracht hatte, wissentlich, dass zu diesem Zeitpunkt circa 400 Arbeitsplätze auf dem Sulgen gefährdet waren, kann ich den jetzigen, spontanen Wunsch nach Verhandlungen nicht wirklich ernst nehmen. Als Unternehmen, das von der Transformation der Automobilindustrie betroffen ist und vor großen Herausforderungen steht, benötigt Kern-Liebers verlässliche Partner, die zur Seite stehen, wenn es darauf ankommt.

Wenn es beim Austritt bleibt, wie geht es jetzt weiter? Werden jetzt Einzelverträge abgeschlossen?

Glatthaar: Die aktuellen Tarifverträge gelten für IG-Metall-Mitglieder auch über den Zeitraum der Nachwirkung hinaus weiterhin. Die Tarifgebundenheit bleibt bestehen, bis ein Tarifvertrag endet. Wie die Arbeitgeberseite mit eventuellen Vertragsänderungen und Neueinstellungen umgehen möchte, ist dem Betriebsrat zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Speckert: Zunächst einmal passiert nichts. Es besteht Tarifbindung bis mindestens September 2024. Sollte der Tarifvertrag dann von einer der beiden Tarifparteien aufgekündigt werden, ergibt sich für Kern-Liebers zukünftig die Möglichkeit, sinnhafte, standortspezifische Regelungen zu treffen. Um am Standort Deutschland erfolgreich zu sein, benötigen wir einfache und flexible Regelungen. Der heutige Tarifvertrag ist mehr als komplex und auch für die Mitarbeitenden nur noch schwer verständlich.

Als Unternehmen unterscheiden wir übrigens bei Mitarbeitenden nicht, ob Sie in der IG Metall sind oder nicht. Wir behandeln alle Mitarbeitenden gleich.