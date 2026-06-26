Kern Liebers Gruppe: Kampf um 132 Arbeitsplätze

Beschäftigte und IG Metall kündigen massiven Widerstand gegen die geplante Schließung des Standorts Rieden an.
Im März hatte die Kern Liebers Gruppe mitgeteilt, dass sie gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung am Standort Rieden Gespräche über die zukünftige wirtschaftliche Ausrichtung des Standorts aufgenommen habe. Zurzeit fertigen dort 132 Mitarbeiter Präzisionsbauteile für die Automobilindustrie sowie Kontakt- und Funktionsteile für die Elektrotechnik. „Anlass hierfür sind die weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa, insbesondere im Automobilsektor, sowie die insgesamt gedämpften Konjunkturaussichten in Deutschland“, hieß es damals zur Begründung.