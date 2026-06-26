Kern Liebers Gruppe: Kampf um 132 Arbeitsplätze

Im März hatte die Kern Liebers Gruppe mitgeteilt, dass sie gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung am Standort Rieden Gespräche über die zukünftige wirtschaftliche Ausrichtung des Standorts aufgenommen habe. Zurzeit fertigen dort 132 Mitarbeiter Präzisionsbauteile für die Automobilindustrie sowie Kontakt- und Funktionsteile für die Elektrotechnik. „Anlass hierfür sind die weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa, insbesondere im Automobilsektor, sowie die insgesamt gedämpften Konjunkturaussichten in Deutschland“, hieß es damals zur Begründung.

Ziel der Gespräche sei es, eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Lösung für den Standort Rieden zu entwickeln. Dabei würden auch die Möglichkeiten einer Verkleinerung oder einer Schließung des Standorts in Betracht gezogen. Eine Entscheidung sei bislang nicht getroffen worden. Alle Optionen würden sorgfältig geprüft, die Gespräche würden „ergebnisoffen geführt“.

Offensive der IG Metall

Inzwischen haben die Gespräche zu einem Ergebnis geführt: Unter der Überschrift „Der Standort hat Zukunft – wir kämpfen dafür“ teilte die IG Metall Allgäu mit, dass sie sich gemeinsam mit den Beschäftigten gegen die Schließungspläne für das Jahr 2027 wehrt. „Es wird ein stürmischer Sommer.“ Trotz vorhandener Fachkompetenz, industrieller Perspektiven und eines tragfähigen Zukunftskonzepts halte die Konzernleitung von Kern Liebers bislang an ihren Plänen fest. „Die Schließung ist weder wirtschaftlich zwingend noch strategisch sinnvoll. Hier wird ein funktionierender Standort zum Abwicklungsfall gemacht – das werden wir nicht kampflos hinnehmen“, erklärte Jasmin Steinert, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Allgäu.

Zukunftskonzept

Die Gewerkschaft habe gemeinsam mit den Beschäftigten ein konkretes Konzept erarbeitet und vorgelegt, wie der Standort gesichert und weiterentwickelt werden könne. Statt einer Schließung forderten die Beschäftigten die „Transformation hin zu einem ‚Spezialwerk‘ mit Fokus auf profitable Produkte, Entwicklung und Prototypenkompetenz“. Ein großer Teil der Belegschaft verfüge über eine hohe Qualifikation und langjährige Erfahrung im Werkzeugbau. „Rieden kann Zukunft – wenn man uns lässt“, so Tugay Yavuz, Leiter des Einkaufs und Mitglied der Tarifkommission bei Kern Liebers Rieden.

Parallel dazu habe die IG Metall die Konzernleitung zu Verhandlungen über einen Zukunftstarifvertrag zur Sicherung von Beschäftigung und Produktion aufgefordert. Sollte der Konzern dennoch an der Schließung festhalten, fordere die Gewerkschaft „klare soziale Absicherungen für die Beschäftigten, wie Mindestabfindungen, soziale Zusatzleistungen für Schwerbehinderte und Familien, eine Transfergesellschaft und einen Sockelbetrag für Gewerkschaftsmitglieder“.

Auf Anfrage unserer Redaktion antwortete Kern Liebers: „Die Unternehmensleitung bittet um Verständnis, dass sie sich aufgrund der laufenden Verhandlungen nicht dazu äußern möchte.“