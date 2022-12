Endlich wieder Weihnachtsmarkt Tausende Besucher bevölkern Fußgängerzone in Ebingen

Mag sein, dass die Erinnerung ein wenig trügt; es ist halt eine ganze Weile her, dass in der Ebinger Innenstadt ein richtiger Weihnachtsmarkt über die Bühne ging. Aber ganz falsch kann der Eindruck nicht sein: So voll war es noch nie.