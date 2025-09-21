Keramikmarkt in Kandern: Die Besucher strömen zahlreich nach Kandern

Die Organisatoren freuen sich über die große Resonanz des Keramikmarkts in Kandern.
Die Mitorganisatorin des Kanderner Keramikmarktes, Corinna Smyth, hatte allen Grund zur Zufriedenheit, sie sagte am Samstag: „Dieses herrliche Sommerwetter ist nicht mehr zu toppen, das ist wie ein Sechser im Lotto.“ Und sie sagte schmunzelnd: „Jeder so, wie er es verdient“. Die Kanderner Keramikkünstlerin organisiert nunmehr zum dritten Mal gemeinsam mit Jörg Treiber und Charlotte Löbbert den überaus beliebten Keramikmarkt, der in keinem Kalender von Freunden der Töpferkunst fehlen darf.